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Gastronomia

Quiche proteica: aprenda receita rápida e saudável para o jantar

Veja como utilizar ingredientes simples e nutritivos para preparar um prato equilibrado
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 19:54

A quiche proteica é uma ótima opção para um jantar prático sem abrir mão da alimentação equilibrada (Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock)
A quiche proteica é uma ótima opção para um jantar prático sem abrir mão da alimentação equilibrada Crédito: Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock

Depois de um dia corrido, o jantar pede praticidade, mas isso não significa abrir mão de uma alimentação equilibrada. Para isso, a quiche é uma ótima opção. Versátil, ela pode ser adaptada para versões mais saudáveis com ingredientes ricos em proteína. Além disso, fica pronta em poucos passos e é uma alternativa acessível para incluir na dieta.

A seguir, confira como preparar uma deliciosa quiche proteica para o jantar!

Quiche de frango com cogumelo e queijo cottage (Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock)
Quiche de frango com cogumelo e queijo cottage Crédito: Imagem: AlexeiLogvinovich | Shutterstock

Quiche de frango com cogumelo e queijo cottage

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 150 g de cogumelo paris fatiado
  • 200 g de queijo cottage
  • 2 ovos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Tomates-cereja para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o ovo, o azeite de oliva, a água e o sal e misture até obter uma massa uniforme e que desgrude das mãos. Se necessário, acrescente mais um pouco de água. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche com a massa e faça pequenos furos no fundo com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue até que fique macio e o excesso de líquido evapore. Junte o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, misture o queijo cottage e os ovos até formar um creme. Adicione o frango com cogumelo e misture delicadamente. Distribua o recheio sobre a massa pré-assada e decore com tomates-cereja. Leve novamente ao forno a 180 °C até o recheio firmar e a superfície ficar dourada. Retire do forno e espere amornar. Desenforme e sirva em seguida.

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