Quiche proteica: aprenda receita rápida e saudável para o jantar

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o ovo, o azeite de oliva, a água e o sal e misture até obter uma massa uniforme e que desgrude das mãos. Se necessário, acrescente mais um pouco de água. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche com a massa e faça pequenos furos no fundo com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.