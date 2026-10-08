Quiche de espinafre com queijo feta: aprenda essa receita fácil para o jantar

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre, o presunto e o queijo feta sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima e distribua os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio firmar e a superfície dourar. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.