Quer um almoço rápido e saudável? Veja 5 receitas de frango na air fryer

O frango é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha e combina com praticamente qualquer tempero. Quando vai para a air fryer, fica dourado por fora e macio por dentro, com pouco óleo e em menos tempo que no forno tradicional. Para quem tem a rotina corrida e não abre mão de uma refeição equilibrada, o aparelho resolve o almoço sem bagunçar a cozinha.
A seguir, confira receitas de frango na air fryer!
1. Espetinho de frango com legumes
Ingredientes
- 3 filés de peito de frango cortados em pedaços
- 1 abobrinha cortada em meias-luas
- 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
- 1 cebola cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o frango com o azeite, o suco de limão, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Monte os espetinhos intercalando o frango, a abobrinha, o pimentão vermelho e a cebola até preencher os palitos. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos, acomode os espetinhos na cesta sem sobrepor e asse por 14 minutos, virando na metade do tempo, até o frango dourar e os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.
2. Sobrecoxa de frango com páprica e cenoura
Ingredientes
- 4 sobrecoxas de frango sem pele
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o azeite com a páprica defumada, o alho em pó, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Esfregue esse tempero nas sobrecoxas e deixe descansar por 20 minutos para absorver bem. Preaqueça a air fryer a 190 °C por 3 minutos, coloque as sobrecoxas na cesta com a parte da pele para cima e as cenouras e asse por 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas e bem assadas por dentro. Sirva em seguida.
3. Frango assado com batata
Ingredientes
- 800 g de asas e coxas de frango
- 3 batatas cortadas em gomos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere as asas e coxas de frango com 1 colher de sopa de azeite, a páprica defumada, o alho em pó, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino, esfregando bem. Em outra tigela, tempere as batatas com o azeite restante e um pouco de sal. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos. Coloque as batatas no fundo da cesta e distribua o frango por cima. Asse por 25 minutos, virando o frango e mexendo as batatas na metade do tempo, até a carne ficar dourada e crocante e as batatas, macias por dentro. Sirva em seguida.
4. Almôndegas de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango moído
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 dente de alho amassado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, junte o frango moído, o ovo, a farinha de aveia, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem com as mãos até a massa ficar homogênea e modele as almôndegas. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 3 minutos, distribua as almôndegas na cesta sem amontoar e asse por 15 minutos, chacoalhando a cesta na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.
5. Iscas de frango empanadas na aveia
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango cortados em tiras
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de flocos de aveia
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as tiras de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Após, em um prato, misture a aveia e a páprica doce. Passe cada tira no ovo batido e depois na mistura de aveia, pressionando para empanar bem. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos, disponha as iscas na cesta sem sobrepor e asse por 12 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem crocantes e douradas. Sirva em seguida.