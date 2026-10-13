Quer um almoço rápido e saudável? Veja 5 receitas de frango na air fryer

Em uma tigela, tempere as asas e coxas de frango com 1 colher de sopa de azeite, a páprica defumada, o alho em pó, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino, esfregando bem. Em outra tigela, tempere as batatas com o azeite restante e um pouco de sal. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 3 minutos. Coloque as batatas no fundo da cesta e distribua o frango por cima. Asse por 25 minutos, virando o frango e mexendo as batatas na metade do tempo, até a carne ficar dourada e crocante e as batatas, macias por dentro. Sirva em seguida.