Quer mais proteína vegetal no almoço? Veja 5 receitas com grão-de-bico

Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate, a páprica e a cúrcuma e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o grão-de-bico e os cogumelos, tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por mais 3 minutos. Retire a abóbora do forno e, com cuidado, coloque o recheio de grão-de-bico dentro dela. Volte ao forno a 200 °C por mais 10 minutos. Finalize com salsa picada e sirva em seguida.