Pouco tempo para o almoço? Veja 5 receitas de massas rápidas, fáceis e saudáveis

Para tornar a rotina mais prática, não é preciso abrir mão de refeições saborosas nem investir em preparações elaboradas. Com ingredientes simples e combinações mais leves, é possível criar pratos equilibrados e cheios de sabor para quem deseja manter uma alimentação mais saudável. As massas, por exemplo, são versáteis e podem ganhar diferentes molhos, vegetais, ervas e fontes de proteína, deixando o cardápio mais variado, nutritivo e apetitoso.
A seguir, confira 5 receitas fáceis e saudáveis de massas para o almoço da semana!
1. Fettuccine à bolonhesa
Ingredientes
- 300 g de fettuccine
- 400 g de patinho moído
- 4 tomates maduros picados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- Sal, pimenta-do-reino moída, folhas de manjericão fresco e orégano a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e o fettuccine e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o patinho moído e refogue até dourar. Acrescente os tomates picados, 1/2 xícara de chá de água, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em quando, até os tomates desmancharem e o molho ficar encorpado. Caso necessário, adicione mais um pouco de água. Desligue o fogo, adicione as folhas de manjericão e misture. Sirva o fettuccine com o molho por cima.
2. Talharim com molho cremoso de abóbora
Ingredientes
- 250 g de talharim
- 400 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 1/2 colher de chá de noz-moscada
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até que ela fique macia. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a abóbora cozida, o leite, o sal, a pimenta-do-reino moída e a noz-moscada. Cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre.
Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter um molho cremoso e homogêneo. Volte o molho para a panela e aqueça em fogo baixo. Enquanto isso, cozinhe o talharim em uma panela com água e sal até ficar al dente . Escorra e misture ao molho de abóbora. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
3. Fusilli com frango desfiado e legumes
Ingredientes
- 250 g de fusilli
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1 abobrinha italiana cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de ervilhas
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe o fusilli em água fervente com sal até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Acrescente a cenoura e refogue por 3 minutos. Junte a abobrinha e as ervilhas e cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.
Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Acrescente o fusilli e mexa delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Penne com brócolis e nozes
Ingredientes
- 250 g de penne
- 1 brócolis pequeno e separado em floretes
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/3 de xícara de chá de nozes picadas grosseiramente
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e o penne e cozinhe até ficar al dente . Nos últimos 3 minutos de cozimento, acrescente os floretes de brócolis à mesma panela. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o penne e os brócolis e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada. Acrescente as nozes picadas e misture delicadamente, reservando o restante para finalizar. Sirva em seguida.
5. Macarrão integral com molho de espinafre
Ingredientes
- 250 g de macarrão integral
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre fresco
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada e cheiro-verde a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e o macarrão integral e cozinhe até ficar al dente . Reserve 1/2 xícara de chá da água do cozimento e escorra a massa. Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e refogue por 2 minutos ou até murchar.
Transfira o refogado para um liquidificador, adicione o leite, a aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Bata até obter um molho cremoso e homogêneo. Volte o molho para a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 minutos, mexendo até engrossar levemente. Acrescente um pouco da água do cozimento para ajustar a consistência. Junte o macarrão integral ao molho e misture delicadamente até envolver toda a massa. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.