Ovo mexido igual ao de hotel: aprenda o truque para deixá-lo cremoso e aerado

Em seguida, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Incline-a levemente para espalhar a manteiga por toda a superfície. Assim que começar a espumar, despeje os ovos e mexa delicadamente com uma espátula, fazendo movimentos contínuos das bordas para o centro. Isso permitirá que cozinhem por igual e formem pedaços macios e cremosos.