Laranja não é tudo igual: veja 5 variedades e como aproveitá-las nas receitas

A laranja também pode ser uma aliada na criação de bebidas. Além do suco tradicional, pode ser combinada com outras frutas, ervas e especiarias. Alecrim, hortelã, gengibre e canela, por exemplo, podem criar diferentes perfis aromáticos. Em preparações salgadas, o suco pode aparecer em molhos e marinadas, enquanto os gomos podem trazer contraste para saladas. Nas sobremesas, o ingrediente combina com chocolate, baunilha, canela e outras frutas cítricas.