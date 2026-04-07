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Gastronomia

Lanche da tarde saudável: 4 receitas rápidas e leves

Aprenda a preparar opções nutritivas, práticas e saborosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 16:53

Crepioca de frango (Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock)
Crepioca de frango Crédito: Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock
Comer bem ao longo do dia vai muito além das refeições principais, e o lanche da tarde é a prova disso. Esse intervalo, quando bem aproveitado, regula o apetite, melhora a concentração e oferece ao organismo exatamente o combustível de que ele precisa para atravessar a segunda metade do dia com leveza.
Montar um lanche da tarde saudável que seja ao mesmo tempo rápido, leve e saboroso é mais simples do que parece — basta saber quais combinações funcionam. Confira, a seguir, algumas receitas!

1. Crepioca recheada com frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango com o creme de ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o ovo com a goma de tapioca até formar uma massa homogênea. Tempere com uma pitada de sal. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a massa e espalhe bem, formando uma panqueca fina. Deixe cozinhar por cerca de 1 a 2 minutos até firmar e dourar levemente. Vire a massa e adicione o frango. Enrole a crepioca e sirva em seguida.

2. Torta fria de atum com iogurte

Ingredientes

  • 200 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado
  • 1 colher de chá de azeite
  • 120 g de iogurte natural integral
  • 60 g de cenoura ralada
  • 40 g de cebola picada
  • 40 g de pepino cortado em cubos
  • 10 g de salsinha picada
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 6 fatias de pão de forma integral 

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o iogurte natural com o suco de limão até obter um creme leve. Adicione o atum, a cenoura, a cebola, o pepino e a salsinha. Misture bem até formar um recheio cremoso e uniforme. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino conforme o gosto.
Em seguida, em um recipiente, faça uma camada com o pão integral. Espalhe parte do creme de atum por cima, formando uma camada uniforme. Repita as camadas até finalizar com o recheio. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos para firmar e ficar mais saboroso. Sirva em seguida.
Muffin de ovo e vegetais (Imagem: irina2511 | Shutterstock)
Muffin de ovo e vegetais Crédito: Imagem: irina2511 | Shutterstock

3. Muffin de ovo e vegetais

Ingredientes

  • 6 ovos
  • 120 g de brócolis picado
  • 120 g de pimentão vermelho picado
  • 60 g de cebola picada
  • 60 g de queijo cottage
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela grande até ficar homogêneo e adicione os vegetais, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje a mistura em formas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

4. Brownie proteico com chocolate

Ingredientes

  • 6 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%
  • 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
  • 4 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • Gotas de chocolate meio-amargo a gosto
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um  liquidificador,  coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o  whey protein  e a pasta de amendoim e bata até obter uma pasta lisa. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco, distribua as gotas de chocolate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

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