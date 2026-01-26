Editorias do Site
Jantar saudável em minutos: 3 pratos leves que você vai adorar

Descubra como preparar pratos nutritivos de forma simples e saborosa

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:51

Ratatouille de forno simples (Imagem: Irina Burakova | Shutterstock)
Ratatouille de forno simples

Nem sempre é fácil conciliar praticidade com uma refeição nutritiva e gostosa. Por isso, selecionamos três receitas que você consegue preparar em poucos minutos, usando ingredientes simples, mas cheias de sabor. São pratos leves, saborosos e perfeitos para transformar o jantar em um momento prazeroso e descomplicado. Confira!

1. Ratatouille de forno simples

Ingredientes:

  • 1 berinjela fatiada
  • 1 abobrinha fatiada
  • 1 tomate fatiado
  • 1/2 cebola fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal, pimenta-do-reino e ramos de alecrim a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Em um refratário, espalhe a berinjela , a abobrinha, o tomate e a cebola em camadas alternadas. Misture o azeite com o alho, sal, pimenta-do-reino e regue sobre os legumes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 20-25 minutos. Retire o papel, polvilhe os ramos de alecrim e asse por mais 10 minutos, até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.

Salada de macarrão com atum
Salada de macarrão com atum

2. Salada de macarrão com atum light

Ingredientes:

  • 200 g de fusilli (macarrão tipo parafuso)
  • 170 g de atum em conserva escorrido
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Água para cozinhar
  • Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela com água e sal, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e escorra. Em uma tigela grande, misture o macarrão cozido com o atum, o milho-verde, os floretes de brócolis e os tomates-cereja. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos. Adicione as folhas de manjericão, reservando algumas para decorar ao redor do prato. Sirva em seguida ou leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.

3. Abobrinha recheada com frango

Ingredientes:

  • 2 abobrinhas
  • 150 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 tomate picado
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Depois, em uma tábua, corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte do miolo, formando “canoas”. Em seguida, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o frango desfiado e o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture a cebolinha picada e cozinhe por 2-3 minutos, mexendo delicadamente.

Recheie as abobrinhas com essa mistura e coloque-as em um refratário. Decore com um pouco mais de cebolinha picada. Leve ao forno por 15-20 minutos, até que as abobrinhas fiquem macias. Sirva em seguida.

