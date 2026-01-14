Quiabo: 7 receitas criativas e práticas para o jantar

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:51
O quiabo é um ingrediente rico em nutrientes e repleto de sabor que, embora seja utilizado como acompanhamento, pode ser a escolha perfeita para inovar o cardápio. Isso porque, quando utilizado de maneira criativa, ele rende pratos deliciosos e versáteis, que podem ser adaptados a diferentes paladares. Por isso, abaixo, confira como preparar 7 receitas irresistíveis para explorar o potencial do quiabo!
Lave bem os quiabos e seque-os com papel-toalha. Após, com a ajuda de uma faca, corte os quiabos ao meio, no sentido do comprimento. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Por etapas, acrescente os quiabos e refogue por 3 minutos cada lado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de batata assada e tomate-cereja.
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessuras de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e cozinhe por 1 minuto. Junte o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e pique os quiabos em pedaços de 4 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os quiabos e o alho e doure. Retire com a ajuda de uma escumadeira e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e doure. Junte os quiabos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie o quiabo em espessuras de 1 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo.
Em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture. Passe os quiabos na mistura com o ovo e depois nas farinhas. Aos poucos, disponha-os em uma panela com óleo quente, em fogo médio, e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessura de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com farinha de trigo. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, e transfira a carne para um recipiente.
Na mesma panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque o molho de tomate e as sementes de coentro e refogue por mais 1 minuto. Aos poucos, adicione a água e cozinhe até levantar fervura. Acrescente os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Disponha a carne novamente na panela, coloque a pimenta dedo-de-moça e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Lave o quiabo, seque bem e corte em pedaços médios. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo de coco e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Junte a cúrcuma, a páprica, o curry e a pimenta dedo-de-moça. Mexa bem para liberar os aromas. Acrescente o tomate e cozinhe até formar um molho espesso. Em seguida, despeje o leite de coco e misture. Incorpore o quiabo, ajuste o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho encorpar e o quiabo ficar macio. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Lave os quiabos, seque bem e faça um corte no sentido do comprimento, sem separar completamente, formando uma cavidade para o recheio. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos, sem dourar. Junte a cenoura e a abobrinha e cozinhe até os legumes ficarem macios.
Adicione o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos apenas para incorporar os sabores. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde, misturando delicadamente. Recheie os quiabos com essa mistura, acomodando-os lado a lado em uma frigideira ou panela larga. Leve ao fogo baixo, tampe e cozinhe por cerca de 10 a 12 minutos, até os quiabos ficarem macios e levemente dourados. Sirva em seguida.
