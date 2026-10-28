Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu: aprenda a fazer esse prato típico de Minas Gerais

Poucos pratos traduzem tão bem a cozinha mineira quanto o frango caipira com ora-pro-nóbis acompanhado de angu. A combinação mistura o sabor marcante do frango caipira, cozido lentamente até ficar macio, com as folhas de ora-pro-nóbis, uma planta rica em proteínas muito usada no interior de Minas Gerais. Para completar, o angu cremoso feito de fubá dá aquele toque de comida de raiz, servido ao lado para harmonizar com o caldo. Confira a receita a seguir!
Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu
Ingredientes
Frango caipira com ora-pro-nóbis
- 1 kg de frango caipira em pedaços
- 4 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 folha de louro
- Água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Angu
- 2 xícaras de chá de fubá
- 6 xícaras de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Frango caipira com ora-pro-nóbis
Tempere os pedaços de frango com o sal, metade do alho e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça o óleo em uma panela e doure bem o frango por todos os lados. Depois, acrescente a cebola, o restante do alho e a folha de louro e refogue por alguns minutos.
Cubra com água quente, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 50 minutos, acrescentando mais água quente sempre que necessário, até o frango ficar macio. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 10 minutos, até murcharem e deixarem o caldo encorpado. Acerte o sal em seguida.
Angu
Em uma panela, dissolva o fubá em 2 xícaras de chá de água fria com um pouco de sal, mexendo bem para não empelotar. Leve ao fogo médio e acrescente o restante da água fervente aos poucos, mexendo sempre. Cozinhe por cerca de 30 minutos, mexendo com frequência, até o angu engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Sirva o frango caipira com ora-pro-nóbis acompanhado do angu.