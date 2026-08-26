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Gastronomia

Esta quiche de alho-poró é a receita fácil e saudável que faltava para o seu lanche da tarde

Ingredientes nutritivos e preparo simples fazem dessa receita uma opção saborosa para variar o cardápio do café da tarde
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 14:55

Além de ser leve e saborosa, essa quiche de alho-poró fornece nutrientes importantes ao organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Além de ser leve e saborosa, essa quiche de alho-poró fornece nutrientes importantes ao organismo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Se a ideia é preparar um lanche da tarde prático, saudável e cheio de sabor, esta quiche de alho-poró é uma ótima escolha. Com recheio cremoso, massa leve e um sabor delicado, ela transforma ingredientes simples em uma receita que agrada em qualquer ocasião. Além disso, o alho-poró é fonte de fibras, vitaminas e minerais importantes para uma alimentação mais equilibrada.

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), a cada 100 g de alho-poró são encontrados 224 mg de potássio, 36,5 mg de fósforo, 33,6 mg de cálcio e 14,1 mg de vitamina C. Esses nutrientes desempenham diferentes funções no organismo, contribuindo para a saúde dos ossos e músculos e para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

A seguir, confira como preparar uma receita fácil e saudável de quiche de alho-poró:

Quiche saudável de alho-poró (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Quiche saudável de alho-poró Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Quiche saudável de alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar
  • Farelo de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 2 talos de alho-poró cortado em rodelas finas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural sem açúcar
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture o farelo de aveia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o ovo e misture até formar uma massa. Adicione a água gelada aos poucos, apenas até dar liga. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva e enfarinhada com farelo de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural, a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Despeje esse creme sobre a massa pré-assada e disponha as rodelas de alho-poró por toda a superfície, pressionando-as levemente para que fiquem parcialmente envolvidas pelo recheio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio firmar e o alho-poró ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

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