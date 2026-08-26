Esta quiche de alho-poró é a receita fácil e saudável que faltava para o seu lanche da tarde

Em um recipiente, misture o farelo de aveia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o ovo e misture até formar uma massa. Adicione a água gelada aos poucos, apenas até dar liga. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva e enfarinhada com farelo de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.