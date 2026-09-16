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Gastronomia

Essa torta de frango cremosa é fácil de fazer para o lanche da tarde

Combinando massa crocante e recheio cremoso, a receita é perfeita para quem busca uma opção gostosa e sem complicação
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 08:55

Com massa crocante e recheio cremoso, essa receita torna cada garfada ainda mais irresistível (Imagem: New África | Shutterstock)
Com massa crocante e recheio cremoso, essa receita torna cada garfada ainda mais irresistível Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Cremosa por dentro e crocante por fora, essa torta de frango combina diferentes texturas em uma receita prática para o lanche da tarde. A massa fica levemente esfarelada, enquanto o recheio é macio, úmido e cremoso. Para completar, o preparo é simples e pode ser uma boa opção para quem busca um lanche saboroso e sem complicação. A seguir, aprenda a prepará-la:

Torta de frango cremosa (Imagem: New África | Shutterstock)
Torta de frango cremosa Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Torta de frango cremosa

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada
  • 1 ovo
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 3 colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Para finalizar

  • 1 gema
  • 1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga gelada até formar uma farofa. Acrescente o ovo e mexa. Adicione a água gelada aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Junte o frango desfiado e refogue por 3 minutos. Acrescente o milho-verde , a ervilha e a cenoura e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o requeijão e o creme de leite, misture e cozinhe em fogo baixo até o recheio ficar cremoso e encorpado. Desligue o fogo e espere esfriar completamente antes de montar a torta.

Montagem

Para montar a torta, divida a massa em duas partes e abra uma delas com um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aproximadamente 24 cm de diâmetro. Distribua o recheio já frio e cubra com o restante da massa aberta. Feche bem as bordas e, com a ajuda de uma faca, faça pequenos cortes no centro para permitir a saída do vapor. Em um recipiente, misture a gema com a água e pincele sobre toda a superfície da torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a massa ficar dourada. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

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