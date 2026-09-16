Essa torta de frango cremosa é fácil de fazer para o lanche da tarde

Para montar a torta, divida a massa em duas partes e abra uma delas com um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aproximadamente 24 cm de diâmetro. Distribua o recheio já frio e cubra com o restante da massa aberta. Feche bem as bordas e, com a ajuda de uma faca, faça pequenos cortes no centro para permitir a saída do vapor. Em um recipiente, misture a gema com a água e pincele sobre toda a superfície da torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a massa ficar dourada. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.