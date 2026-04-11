Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro Crédito: Shopping Mestre Álvaro

Os amantes de café já têm um bom motivo para sair de casa nos próximos dias. Um circuito promocional que começa neste sábado (11) e segue até 19 de abril vai reunir cafeterias com ofertas especiais e combos a preços reduzidos, em celebração ao Dia Mundial do Café. A ação, realizada pela primeira vez, acontece no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

Durante o período, o público poderá experimentar diferentes versões da bebida, indo do café tradicional aos preparos mais elaborados, em lojas como Alê do Pudim, Kopenhagen, Cosechas, Mc Café e Sorveteria Coelhinho, entre outras operações participantes.

Entre os destaques, o affogato da Sorveteria Coelhinho sai de R$ 29 por R$ 22. Já a Cafeteria do Mestre aposta em um combo acessível com pão de queijo e cappuccino por R$ 12. A Padaria Vila do Trigo oferece café coado premium com bolo por R$ 6, além de desconto em outros itens da cafeteria.

Alê do Pudim oferece um combo com pudim e café expresso Crédito: Shopping Mestre Álvaro

Outras promoções incluem 15% de desconto nos produtos à base de café da Cosechas e 10% off na cafeteria da Kopenhagen. Na Cacau Show, os clientes poderão garantir café gratuito em uma ação especial. Já o Mc Café apresenta uma variedade de combos promocionais que combinam bebidas com acompanhamentos, enquanto a Yaz oferece café coreano com biscoito da sorte por um valor simbólico.