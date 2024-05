Dia do Café movimenta cafeterias do ES com promoções e novidades

5

DEGUSTAÇÃO E WORKSHOP

Nesta sexta (24), a Terrafé promoverá degustação e workshop gratuitos em sua loja conceito, na Praia do Canto. Das 8h às 12h, quem for ao espaço poderá degustar cafés das montanhas capixabas e da região do Caparaó. Das 14h às 16h, os clientes interessados poderão participar do workshop "Introdução ao café especial - a jornada do café desde lavoura até a xícara" (as inscrições são presenciais). Ao longo do dia, todos os pacotes de café da marca serão vendidos com 20% de desconto. Av. Rio Branco, 1124, Vitória. (27) 99500-7883. FOTO: Terrafé/Divulgação