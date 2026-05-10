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Gastronomia

Dia das Mães: 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho

Aprenda a preparar opções saborosas para iniciar essa data especial
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Maio de 2026 às 08:54

Panquecas com morango (Imagem: Ollinka | Shutterstock)
Panquecas com morango Crédito: Imagem: Ollinka | Shutterstock
O Dia das Mães convida a gestos que falam com delicadeza, e poucos são tão significativos quanto preparar algo especial logo nas primeiras horas do dia. Um café da manhã pensado com atenção transforma o cotidiano em um momento de afeto, criando uma pausa acolhedora para celebrar quem sempre cuidou de tudo.
A seguir, veja 3 receitas de café da manhã para demonstrar seu carinho no Dia das Mães!

1. Panquecas com morango

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 100 g de morango para finalizar
  • Folhas de hortelã para decorar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até a massa ficar lisa e sem grumos. Adicione o fermento e a pitada de sal, misturando delicadamente.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte levemente com a manteiga. Coloque pequenas porções de massa na frigideira, formando discos médios. Quando surgirem bolhinhas na superfície e as bordas começarem a firmar, vire e doure do outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Sirva as panquecas em um prato, cubra com os morangos e finalize com as folhas de hortelã. Sirva em seguida. 
Sanduíche de abacate com ovo (Imagem: istetiana | Shutterstock)
Sanduíche de abacate com ovo Crédito: Imagem: istetiana | Shutterstock

2. Sanduíche de abacate com ovo

Ingredientes

  • 4 fatias de pão integral
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 2 ovos cozidos e picados
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 4 folhas de alface
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o abacate, os ovos, o iogurte natural, o suco de limão, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente até formar uma pasta. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure as fatias de pão levemente. Sobre duas fatias de pão integral, distribua as folhas de alface. Espalhe o creme de abacate com ovo de forma uniforme. Cubra com as fatias restantes de pão integral, pressione levemente e sirva em seguida.

3. Pão de batata recheado com queijo

Ingredientes

Massa
  • 2 batatas cozidas e amassadas
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • 1 colher de sopa de leite para pincelar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • 250 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento biológico e o açúcar. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o ovo, a manteiga, o sal e a batata amassada. Misture bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente grudenta. Em uma superfície limpa e enfarinhada com farinha de trigo, sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.
Divida a massa em porções iguais, abra cada uma na mão e coloque o queijo no centro. Feche modelando bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com manteiga, deixando espaço entre elas. Cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Misture a gema com o leite e pincele sobre os pães. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 35 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

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