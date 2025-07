De Lima a Cusco, uma viagem cervejeira pelo Peru

3

Doña Elsa American Wheat (Cervecería Del Valle Sagrado, Cusco)

A Doña Elsa foi uma grata surpresa enquanto eu procurava por rótulos da cervejaria Del Valle Sagrado, bem conhecida no Peru. Feita com malte de cevada e também com trigo, ela é uma opção fresca e bem balanceada, sem deixar de lado as características dos lúpulos americanos da receita e nem a acidez equilibradíssima que vem do trigo. É uma boa pedida para os dias mais quentes do Vale dos Incas (mesmo que por lá eu só tenha passado frio!).