Gastronomia

Chá de hibisco: 8 receitas para ajudar a emagrecer

Veja como preparar bebidas que auxiliam na redução do inchaço e aceleram o metabolismo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 15:49

Chá de hibisco com especiarias Crédito: Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock

O hibisco contribui para o processo de emagrecimento por reunir propriedades diuréticas, antioxidantes e termogênicas. O chá da planta ajuda a eliminar o excesso de líquidos do organismo, reduzindo o inchaço e a retenção hídrica. Além disso, seus antioxidantes favorecem a saúde celular, enquanto os ácidos orgânicos e os polifenóis aceleram o metabolismo, estimulando a queima de gordura. Ainda assim, a perda de peso depende da prática regular de atividades físicas e da adoção de uma alimentação saudável.

Abaixo, confira 8 receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer!

1. Chá de hibisco com especiarias

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de hibisco

4 canelas em pau

2 rodelas de gengibre

5 anises-estrelados

4 rodelas de maçã desidratada

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque todos os ingredientes e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de hibisco com cravo-da-índia e laranja

Ingredientes

2 colheres de sopa de hibisco

Casca de 1 laranja

4 cravos-da-índia

1 canela em pau

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Depois, acrescente a casca de laranja, os cravos-da-índia e a canela. Após 3 minutos de fervura, adicione o hibisco. Desligue o fogo e tampe a panela por 8 minutos. Coe e beba ao longo do dia.

Chá de hibisco com morango Crédito: Imagem: Fuzull Hanum | Shutterstock

3. Chá de hibisco com morango

Ingredientes

1/2 xícara de chá de morango fatiado

3 colheres de sopa de hibisco

3 canelas em pau

3 anises-estrelados

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione todos os ingredientes. Ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

4. Chá de hibisco com cavalinha

Ingredientes

5 colheres de sopa de cavalinha

3 colheres de sopa de hibisco

2 canelas em pau

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente a cavalinha e o hibisco. Desligue o fogo e tampe a panela por até 10 minutos. Coe e beba uma xícara do chá 30 minutos antes de cada refeição.

5. Chá de hibisco com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco

500 ml de água

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco com hortelã Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

6. Chá de hibisco com hortelã

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco

500 ml de água

6 folhas de hortelã fresca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco e a hortelã. Tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

7. Chá de hibisco com abacaxi e gengibre

Ingredientes

2 colheres de sopa de hibisco

Casca de 1/2 abacaxi

3 rodelas finas de gengibre

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio com a casca de abacaxi e o gengibre por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o hibisco, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

8. Chá de hibisco com maçã-verde e alecrim

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de hibisco

1 maçã-verde com casca cortada em cubos

1 ramo pequeno de alecrim fresco

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando iniciar fervura, adicione a maçã-verde e o alecrim e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o hibisco, tampe a panela e deixe em infusão por 8 minutos. Coe e sirva em seguida.

Como usar o chá de hibisco com segurança

Embora o chá de hibisco seja benéfico, é importante consumi-lo com moderação e seguir algumas orientações para evitar efeitos adversos:

Dosagem recomendada: o consumo deve se limitar a, no máximo, três xícaras de chá de hibisco por dia. Quantidades excessivas podem provocar hipotensão (pressão arterial baixa).

Gravidez e amamentação: mulheres grávidas ou que estejam amamentando devem evitar o consumo do chá de hibisco, pois ele pode interferir nos níveis hormonais e, potencialmente, no desenvolvimento fetal.

Interações medicamentosas: pessoas que utilizam medicamentos para hipertensão, diuréticos ou remédios que afetam os níveis de açúcar no sangue precisam consultar um médico antes de consumir o chá de hibisco de forma regular.