Gastronomia

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Veja como preparar combinações nutritivas para cuidar do corpo sem abrir mão do sabor

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:04

Poke com camarão Crédito: 5PH | Shutterstock

Organizar as refeições pode transformar a rotina e facilitar decisões diárias, sobretudo quando a intenção é manter equilíbrio e bem-estar. Um planejamento simples garante variedade, sabor e praticidade ao longo dos dias. Com combinações nutritivas e receitas acessíveis, montar um cardápio semanal para almoço e jantar se torna uma maneira eficaz de cuidar do corpo sem abrir mão do prazer à mesa.

Confira, a seguir, 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar!

Poke com camarão

Ingredientes:

Arroz

1 xícara de chá de arroz japonês

1 1/4 xícara de chá de água

1 pitada de sal

Camarão

8 camarões limpos e descascados

1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/4 de limão

Montagem

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de rabanete fatiado

1/2 xícara de chá de edamame cozido

1/2 abacate fatiado

1/4 de xícara de chá de wakame hidratado

1 rodela de limão

1 colher de chá de gergelim preto

Modo de preparo:

Arroz

Lave o arroz em água corrente até a água ficar quase transparente. Coloque o arroz em uma panela pequena com a água e o sal. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Assim que levantar fervura, reduza para fogo baixo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 12 minutos, até a água secar. Desligue o fogo e deixe descansar 5 minutos, ainda tampado, para finalizar o cozimento. Solte o arroz com um garfo e reserve.

Camarão

Tempere os camarões com uma pitada de sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Coloque os camarões e grelhe 2 minutos de cada lado, até ficarem rosados e firmes. Retire da frigideira e reserve.

Montagem

Em uma tigela grande, coloque 1 xícara de chá do arroz cozido como base. Ao redor do arroz, distribua o tomate-cereja, a cenoura ralada, o rabanete, o edamame e o abacate fatiado. Coloque o wakame no centro e disponha os camarões por cima. Polvilhe o gergelim preto. Finalize com a rodela de limão e sirva em seguida.

Panqueca de abobrinha com farinha de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de abobrinha ralada

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 ovos

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de cúrcuma

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de água

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma. Adicione os ovos e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente a água aos poucos até formar uma massa espessa, mas ainda cremosa. Misture a cebola, o alho, o cheiro-verde e a abobrinha ralada. Mexa até ficar homogêneo.

Aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com um fio de azeite. Coloque uma porção de massa com uma concha pequena e espalhe levemente. Deixe dourar por cerca de 3 minutos de cada lado ou até firmar e ficar bem dourada. Repita até terminar toda a massa. Sirva em seguida.

Escondidinho de lentilha Crédito: Sergii Koval | Shutterstock

Escondidinho de lentilha

Ingredientes:

Purê

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Água

Recheio

1 xícara de chá de lentilha seca

2 xícaras de chá de água para cozinhar

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo shimeji picado

1 cenoura ralada

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de água extra para ajustar a textura, se necessário

Modo de preparo:

Purê

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione 1/2 colher de chá de sal. Cozinhe em fogo médio até ficarem bem macias, cerca de 15 a 20 minutos. Escorra e amasse ainda quente até ficar um purê bem liso. Adicione o leite, o azeite, o restante do sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar um purê cremoso, porém firme. Reserve.

Recheio

Lave a lentilha e coloque-a em uma panela com as 2 xícaras de chá de água. Cozinhe em fogo médio até ficar macia e a água quase secar, cerca de 20 minutos. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar dourada. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto.

Adicione o cogumelo e refogue até murchar. Junte a cenoura, os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e refogue até os tomates desmancharem. Acrescente a lentilha cozida e mexa. Se o recheio estiver seco, coloque um pouco da água extra até chegar na textura úmida, mas consistente, sem caldo.

Cozinhe por mais 5 minutos e desligue. Em um refratário retangular, coloque todo o recheio de lentilha. Cubra com o purê, espalhando cuidadosamente até ficar bem liso. Com um garfo, faça linhas retas por toda a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até o topo ficar levemente dourado nas bordas. Sirva em seguida.

Frango com quinoa, espinafre e vinagrete de limão

Ingredientes:

Quinoa

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Frango

2 filés de peito de frango

1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

Salada e molho

2 xícaras de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de pepino picado

1/2 xícara de chá de tomate picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Quinoa

Coloque a quinoa em uma peneira e lave bem. Em uma panela, coloque a quinoa, a água e o sal. Cozinhe em fogo médio até ferver. Reduza o fogo, tampe e cozinhe por 15 minutos. Desligue e deixe descansar 5 minutos. Solte com um garfo. Reserve.

Frango

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe 4 a 5 minutos por lado, até dourar. Corte o frango em tiras.

Salada e molho

Em um recipiente, misture o espinafre, o pepino e o tomate. Em um potinho, misture o azeite, o mel, o limão e o sal. Monte o prato com a quinoa, a salada e o frango por cima. Regue com o molho. Sirva em seguida.

Tilápia assada com batata-doce

Ingredientes:

2 filés de tilápia

2 colheres de chá de azeite

Sal a gosto

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de orégano

1 batata-doce fatiada

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a tilápia com uma colher de chá de azeite, sal, pimenta-do-reino, limão e orégano. Em outra tigela, misture as fatias de batata-doce com a outra colher de chá de azeite e o sal. Em uma assadeira, disponha as batatas em uma camada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos.

Abra o forno, coloque os filés de tilápia ao lado da batata-doce e asse por mais 15 minutos. Sirva imediatamente.