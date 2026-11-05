Cansou do frango empanado? Veja 5 receitas proteicas para o almoço

Em uma tigela, misture o frango moído com o ovo, a farinha de aveia, a cebola ralada, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos, deixando-as de tamanho médio e bem firmes. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure as almôndegas por todos os lados, sem a necessidade de cozinhá-las por completo nesse momento. Retire e reserve.