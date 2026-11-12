Bolo na air fryer fica fofinho? Veja receitas fáceis para o lanche da tarde

5. Despeje a massa em uma forma pequena, de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, adequada para air fryer. Não ultrapasse 2/3 da capacidade da forma. Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 25 a 35 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme. Faça o teste do palito no centro da massa. Se sair limpo, retire o bolo. Espere amornar antes de desenformar e servir.