Bolo de liquidificador fofinho: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o café até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.