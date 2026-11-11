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Gastronomia

Bolo de liquidificador fofinho: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

Com ingredientes simples e preparo rápido, essas receitas são opções para quem deseja fazer bolos macios e saborosos sem passar muito tempo na cozinha
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 14:53

Bolo de chocolate com café (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Bolo de chocolate com café Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O cheirinho de bolo assando no forno convida a fazer uma pausa e aproveitar o lanche da tarde. Seja para acompanhar uma xícara de café, receber visitas ou reunir a família à mesa, um bolo fofinho torna esse momento ainda mais gostoso. E o melhor: com a ajuda do liquidificador e alguns cuidados no preparo, você não precisa passar horas na cozinha.

A farinha de trigo e o fermento químico, por exemplo, devem ser incorporados delicadamente após bater os ingredientes líquidos, evitando misturar a massa em excesso. Esse cuidado ajuda a preservar a textura e a conseguir bolos macios sem complicação. A seguir, confira 3 receitas deliciosas para testar em casa!

1. Bolo de chocolate com café

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de café coado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o café até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

2. Bolo de leite condensado

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando bem. Adicione o fermento químico e mexa suavemente. Despeje em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela e calda caramelizada (Imagem: vm2002 | Shutterstock)
Bolo de maçã com canela e calda caramelizada Crédito: Imagem: vm2002 | Shutterstock

3. Bolo de maçã com canela e calda caramelizada

Ingredientes

Massa

  • 2 maçãs médias com casca e sem sementes
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar refinado
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Calda caramelizada

  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Calda

Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Acrescente cuidadosamente a água quente e mexa até dissolver. Adicione a manteiga e misture até obter uma calda homogênea. Reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata as maçãs picadas com os ovos, o óleo e os açúcares até obter uma mistura homogênea. Acrescente a canela e bata novamente. Transfira a mistura para um recipiente e coloque a farinha de trigo aos poucos, mexendo delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e misture suavemente.

Unte uma forma retangular média com manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Despeje metade da calda de caramelo no fundo e cubra com a massa do bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e espere o bolo amornar antes de desenformar. Sirva com o restante da calda.

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