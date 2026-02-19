Almoço sem carne: 5 receitas práticas para a Quaresma 

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:52
Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por reduzir o consumo de carne, buscando refeições mais simples e conscientes. Com combinações equilibradas de legumes, verduras, grãos e proteínas vegetais, é possível preparar um almoço saboroso, nutritivo e prático, valorizando ingredientes acessíveis e trazendo mais leveza ao dia a dia.
A seguir, veja 5 receitas práticas sem carne para o almoço na Quaresma!
Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e levemente dourado. Junte o tofu e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o tomate e cozinhe por alguns minutos até incorporar. Reserve.
Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio, adicione a farinha de trigo e mexa por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, e cozinhe em fogo médio até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture o queijo ralado. Reserve.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate no fundo. Cubra com uma camada de massa para lasanha, distribua parte do refogado de tofu com cogumelo e espalhe um pouco do creme. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a massa ficar macia e a superfície levemente dourada. Finalize com manjericão fresco e deixe descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.
Recheio
Purê
Recheio
Em uma panela, cozinhe a lentilha com a água em fogo médio até ficar macia e a maior parte do líquido evaporar. Escorra, se necessário, e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a lentilha cozida, o tomate e a páprica. Misture bem e cozinhe até formar um refogado úmido e bem incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Purê
Em uma panela, cozinhe a mandioca em água em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, leve a mandioca amassada ao fogo baixo, acrescente o leite e a manteiga, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o refogado de lentilha e cubra com o purê de mandioca, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até aquecer bem e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio até ferver. Reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até a água secar e a quinoa ficar macia. Desligue o fogo, deixe descansar por 5 minutos e solte os grãos com um garfo. Reserve.
Em uma assadeira, distribua a cenoura, a abobrinha, a berinjela, o pimentão e a cebola. Regue com 2 colheres de sopa de azeite e tempere com a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os legumes.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até os legumes ficarem macios e levemente dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida com os legumes assados. Regue com 1 colher de sopa de azeite, acrescente a salsinha e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o arroz arbóreo e mexa por cerca de 1 minuto para envolver bem nos temperos. Acrescente o vinho branco seco e cozinhe em fogo médio até evaporar. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, cerca de 1 concha por vez, mexendo sempre e deixando absorver antes de acrescentar mais. Mantenha o cozimento em fogo médio.
Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a abóbora-moranga até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando o arroz arbóreo estiver cremoso e al dente , incorpore a abóbora-moranga com cogumelo ao risoto e misture bem. Acrescente o queijo e ajuste o tempero se necessário. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente para liberar o aroma. Adicione o curry em pó e misture. Junte a cenoura e a batata e misture bem. Acrescente o tomate, o leite de coco e a água. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio até que a cenoura e a batata estejam quase macias. Adicione a abobrinha e o brócolis e cozinhe em fogo médio até todos os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e finalize com coentro. Sirva em seguida.
