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Gastronomia

Almoço de domingo: 3 receitas com frutos do mar para surpreender a família

Aprenda a preparar combinações especiais que valorizam os ingredientes do mar e deixam a refeição ainda mais gostosa
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 11:53

Risoto de camarão (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)
Risoto de camarão Crédito: Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock

O almoço de domingo ganha um toque especial com receitas que valorizam o sabor e trazem novas possibilidades para o cardápio. As preparações com frutos do mar, por exemplo, são alternativas para quem busca variar as refeições e explorar combinações que unem aromas, temperos e diferentes formas de preparo. A seguir, confira algumas sugestões!

1. Risoto de camarão

Ingredientes

  • 500 g de camarão limpo e descascado
  • 300 g de arroz arbóreo
  • 1,2 l de caldo de legumes quente
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 120 ml de vinho branco seco
  • 60 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Raspas de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão e rodelas de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo baixo e doure os camarões rapidamente dos dois lados, até ficarem rosados. Reserve. Em outra panela, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz arbóreo e misture por aproximadamente 2 minutos.

Adicione o vinho branco e mexa até o líquido evaporar. Em seguida, acrescente uma concha do caldo quente e continue mexendo até que seja absorvido. Repita o processo, adicionando o caldo aos poucos e mexendo constantemente, até que o arroz fique cremoso e al dente . Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente os camarões reservados e misture delicadamente para aquecê-los. Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma consistência cremosa. Finalize com as raspas de limão, as folhas de manjericão e as rodelas de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Polvo oriental com legumes (Imagem: mnimage | Shutterstock)
Polvo oriental com legumes Crédito: Imagem: mnimage | Shutterstock

2. Polvo oriental com legumes

Ingredientes

  • 1 kg de polvo limpo
  • 300 g de batata cozida e cortada em rodelas
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1 pimentão verde cortado em tiras
  • 1/2 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 tomate picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Gergelim a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque o polvo em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe por aproximadamente 15 a 20 minutos após pegar pressão, ou até ficar macio. Retire, escorra e corte em pedaços. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar.

Adicione o pimentão, a abobrinha e o tomate. Refogue por alguns minutos, até os legumes começarem a amaciar. Acrescente o polvo, as batatas, o molho de soja e a páprica picante. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente para incorporar os sabores. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os ingredientes ficarem bem envolvidos pelos temperos. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.

3. Salada de lula com abacate

Ingredientes

  • 300 g de anéis de lula
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e os anéis de lula. Cozinhe por aproximadamente 2 a 3 minutos, até ficarem macios. Não cozinhe demais para evitar que fiquem borrachudos. Escorra e reserve para esfriar.

Em uma tigela grande, misture o abacate, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão. Adicione os anéis de lula cozidos e resfriados. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Polvilhe o coentro por cima e sirva em seguida.

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