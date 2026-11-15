Almoço de domingo: 3 receitas com frutos do mar para surpreender a família

Adicione o vinho branco e mexa até o líquido evaporar. Em seguida, acrescente uma concha do caldo quente e continue mexendo até que seja absorvido. Repita o processo, adicionando o caldo aos poucos e mexendo constantemente, até que o arroz fique cremoso e al dente . Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente os camarões reservados e misture delicadamente para aquecê-los. Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma consistência cremosa. Finalize com as raspas de limão, as folhas de manjericão e as rodelas de limão-siciliano. Sirva em seguida.