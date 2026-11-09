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Gastronomia

Alcatra na manteiga com alho: aprenda a fazer essa receita suculenta para o jantar

Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita combina a maciez da carne com o sabor marcante do alho e da manteiga para deixar o jantar ainda mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 17:53

Alcatra na manteiga com alho (Imagem: Dan Gutu | Shutterstock)
Alcatra na manteiga com alho Crédito: Imagem: Dan Gutu | Shutterstock

A alcatra na manteiga com alho é uma receita prática e saborosa, ideal para quem deseja preparar uma carne suculenta e bem temperada. A combinação proporciona um aroma irresistível, enquanto o preparo na frigideira ajuda a formar uma crosta dourada por fora, mantendo a maciez da proteína. Abaixo, veja como fazer para o jantar!

Alcatra na manteiga com alho

Ingredientes

  • 3 bifes altos de alcatra
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 4 dentes de alho descascados e levemente amassados
  • 3 ramos de alecrim
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os bifes de alcatra com sal e pimenta-do-reino dos dois lados. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio-alto. Coloque os bifes e deixe dourar por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, sem ficar movimentando a carne, até formar uma crosta dourada. Reduza o fogo e adicione a manteiga, os dentes de alho e os ramos de alecrim.

Quando a manteiga derreter, incline levemente a frigideira e, com o auxílio de uma colher, regue os bifes com a manteiga aromatizada por mais alguns minutos, até atingirem o ponto desejado. Retire do fogo e deixe a carne descansar por cerca de 5 minutos antes de servir. Finalize com os dentes de alho dourados, os ramos de alecrim e um pouco da manteiga da frigideira. Sirva em seguida.

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