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Edicase Brasil

9 receitas de sucos termogênicos para inserir na dieta

Saiba como preparar bebidas refrescantes e que auxiliam no emagrecimento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 14:36

Suco termogênico com laranja e gengibre (Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock)
Suco termogênico com laranja e gengibre (Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock) Crédito:
Os alimentos termogênicos, como canela, gengibre, limão e pimenta, auxiliam no emagrecimento porque aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Dessa forma, o corpo precisa “trabalhar” para voltar à temperatura normal e, assim, gasta calorias.
Uma maneira prática de inserir esses alimentos na rotina é por meio de bebidas. Por isso, a seguir, confira como preparar 9 receitas de sucos termogênicos práticas de fazer e ótimas para inserir na dieta.

Suco termogênico com laranja e gengibre

Ingredientes

  • 1 cenoura
  • Suco de 2 laranjas
  • 3 fatias finas de gengibre
  • 300 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a cenoura em rodelas. No liquidificador, bata a cenoura e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja, as fatias de gengibre e o gelo. Bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico com pimenta-do-reino

Ingredientes

  • 1/2 beterraba
  • 1 maçã-verde
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de café de pimenta-do-reino moída
  • 300 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a beterraba e corte-a em pedaços pequenos. Lave bem a maçã, retire as sementes e corte em fatias. No liquidificador, bata a beterraba, a maçã e a água até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o suco de laranja e a pimenta-do-reino e bata novamente por 3 minutos. Coe o suco para retirar possíveis resíduos e sirva com gelo.

Suco de framboesa com coco e canela

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de framboesa
  • 1/2 coco fresco
  • 1 canela em pau
  • 1 anis-estrelado
  • 700 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem as framboesas e reserve. Retire a casca do coco e corte-o em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a framboesa, o coco e a água até obter uma bebida homogênea. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva ainda gelado.

Suco termogênico de melancia

Ingredientes

  • 3 fatias finas de melancia sem casca
  • 1 folha de couve-manteiga
  • 2 fatias finas de gengibre
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 500 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave a folha de couve-manteiga e corte-a em fatias finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve-manteiga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco de pera com manga e pimenta dedo-de-moça

Ingredientes

  • 4 peras
  • 1 manga
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes
  • 700 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a manga e a pera e corte-as em pedaços pequenos. Pique a pimenta dedo-de-moça em pedaços bem pequenos. No liquidificador, bata a pera, a manga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão , a pimenta dedo-de-moça e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico com chá verde

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de uvas roxas sem sementes
  • 1 saquinho de chá verde
  • 2 fatias finas de gengibre fresco
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, ferva a água e, quando começar a borbulhar, desligue o fogo. Coloque o saquinho de chá verde na água quente e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, retire o saquinho e deixe o chá esfriar completamente. Lave bem as uvas para remover qualquer resíduo e coloque-as no liquidificador. Adicione o chá verde já frio, as fatias finas de gengibre e o suco de limão.
Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea e uniforme. Coe a mistura para remover as cascas e pedaços de gengibre. Se preferir um suco com mais fibras, pode pular essa etapa. Adicione gelo a gosto e misture levemente. Sirva o suco em seguida.
Suco de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock)
Suco de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock) Crédito:

Suco de abacaxi com limão e laranja

Ingredientes

  • 1/2 abacaxi
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Suco de 1 laranja
  • 1 fatia fina de gengibre
  • 300 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte o abacaxi em pedaços. No liquidificador, bata a água e o abacaxi até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o suco da laranja, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco termogênico de acelga com abacaxi

Ingredientes

  • 4 folhas de acelga
  • Suco de 3 limões
  • 1/2 abacaxi
  • 2 fatias finas de gengibre
  • 500 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave e pique as folhas de acelga. Em seguida, descasque e corte o abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a acelga, o abacaxi e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão, o gengibre e o gelo e bata por 3 minutos. Coe e sirva a seguir.

Suco de melancia com canela

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia picada
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água
  • 1 colher de café de canela em pó
  • 1 castanha-de-caju
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a melancia , o suco de limão e a água até ficar homogêneo. Adicione a canela, a castanha-de-caju e o gelo e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva gelado.

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