8 sobremesas para deixar o Dia das Crianças mais divertido

Em uma tigela, coloque a água e polvilhe a gelatina por cima. Deixe absorver por 1 minuto e depois leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Bata até ficar homogêneo. Com o liquidificador ligado, adicione a gelatina dissolvida aos poucos e continue batendo até incorporar. Em um refratário grande, coloque uma camada de musse, uma camada de morango e finalize com o restante da musse. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até firmar. Decore com os morangos e sirva em seguida.