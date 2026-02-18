Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:53
Depois do Carnaval, é normal sentir os efeitos da ressaca: dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para recuperar a energia de forma saudável e revitalizante, os sucos detox podem ser grandes aliados
Os sucos são uma excelente fonte de hidratação e ajudam a repor os líquidos perdidos após o consumo excessivo de álcool. Além disso, os antioxidantes presentes em ingredientes como frutas cítricas auxiliam na eliminação de toxinas, contribuindo para a recuperação do equilíbrio do organismo e promovendo a desintoxicação.
A seguir, confira 7 sucos detox para aliviar a ressaca de Carnaval!
Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva o suco detox em seguida.
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Lave bem os pêssegos e corte em pedaços, mantendo a casca se preferir mais fibras. No liquidificador, coloque os pêssegos, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter um suco homogêneo.
Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e bata rapidamente apenas para incorporar. Sirva imediatamente.
No liquidificador, coloque a manga, a cenoura, a cúrcuma, o suco de limão-taiti e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e sirva imediatamente.
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.
