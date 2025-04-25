Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

7 receitas com pouco sal para quem tem pressão alta

Confira opções saborosas e nutritivas para hipertensos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 20:04

Sal verde (Imagem: Cora Mueller | Shutterstock)
Sal verde Crédito: Imagem: Cora Mueller | Shutterstock
Quem tem pressão alta — ou não quer a ter no futuro — precisa redobrar os cuidados com a alimentação, pois é um dos principais fatores de aumento da pressão arterial. Essa é uma doença silenciosa e, quando não controlada da maneira correta, pode evoluir e provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC).
Veja, a seguir, 7 receitas com pouco sal para quem tem pressão alta!

Sal verde

Pode ser usado em qualquer receita

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de alecrim desidratado
  • 1 colher de sopa de manjericão desidratado
  • 1 colher de sopa de orégano desidratado
  • 1 colher de sopa de salsinha desidratada
  • 1 colher de sopa de gersal (mistura de gergelim integral tostado e sal marinho, encontrado em lojas de produtos naturais)

Modo de preparo

No liquidificador, bata o alecrim, o manjericão, o orégano, a salsinha e o gersal. Guarde em um recipiente seco.

Medalhão grelhado ao molho

Ingredientes

  • 4 medalhões de filé-mignon
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de estragão picado
  • 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
  • 1 colher de café de sal verde
  • 4 ramos de alecrim
  • Noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os medalhões com a noz-moscada. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque os medalhões e grelhe por 10 minutos, ou até dourar os dois lados. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola por 2 minutos. Adicione o estragão, o vinho e o sal verde e deixe no fogo até o volume reduzir pela metade. Retire do fogo, distribua os medalhões nos pratos e regue com o molho. Finalize com alecrim e sirva em seguida.

Frango de panela

Ingredientes

  • 4 coxas de frango com a sobrecoxa
  • 4 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de gengibre picado
  • 1 colher de sopa de tomilho picado
  • 1 xícara de chá de cebola ralada

Modo de preparo

Limpe a coxa com a sobrecoxa e retire a pele. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e mexa. Acrescente a água aos poucos até obter o caldo do frango. Adicione o vinho e o gengibre e cozinhe até que o frango fique macio. Desligue o fogo, salpique o tomilho e sirva em seguida.  
Tilápia com tomate-cereja (Imagem: Danila.Ge | Shutterstock)
Tilápia com tomate-cereja Crédito: Imagem: Danila.Ge | Shutterstock

Tilápia com tomate-cereja

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • 400 g de tomate-cereja
  • Suco de 1 limão
  • Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal verde, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Reserve. Cubra apenas o fundo de uma frigideira com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a formar bolhas, adicione o tomate-cereja e cozinhe até começarem a murchar. Acrescente os filés de peixe e tampe a frigideira. Deixe-os no fogo até que estejam cozidos por completo. Adicione a outra metade do suco de limão e ferva por mais alguns minutos. Transfira para uma travessa e sirva em seguida.

Sardinha ao forno

Ingredientes

  • 2 batatas cortadas em rodelas grossas
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 8 sardinhas limpas
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • Sal verde e rodelas de pepino a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe as batatas em fogo médio até ficarem macias. Em um refratário, disponha as sardinhas e as rodelas de batata e tomate. Tempere com sal verde e regue com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Depois, retire do forno, adicione as rodelas de pepino e sirva em seguida.

Salmão marinado na laranja

Ingredientes

  • 400 g de filé desalmão
  • 5 pedaços de gengibre
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de manjericão picado
  • Azeite, sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, o gengibre e cubra com o suco de laranja. Tampe o recipiente e deixe na geladeira por 20 minutos. Depois, retire o salmão da geladeira e descarte o suco de laranja. Tempere o peixe com alho, manjericão, salsinha, cebolinha, sal verde, pimenta-do-reino e suco de limão. Coloque o salmão em uma forma, regue-o com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.
Berinjela recheada com quinoa (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Berinjela recheada com quinoa Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 berinjela
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro para finalizar
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Acrescente a quinoa e tempere com o sal verde e a pimenta-do-reino. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte no sentido do comprimento. Retire metade da polpa, recheie com a quinoa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1/2 pimentão amarelo picado
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Salsinha fresca e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico cozido com o pepino, o tomate, a cenoura, a cebola-roxa e o pimentão. Tempere com o suco de limão, o azeite e a pimenta-do-reino. Misture tudo delicadamente. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva em seguida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica
Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados