Quem tem pressão alta — ou não quer a ter no futuro — precisa redobrar os cuidados com a alimentação, pois é um dos principais fatores de aumento da pressão arterial. Essa é uma doença silenciosa e, quando não controlada da maneira correta, pode evoluir e provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC).
Veja, a seguir, 7 receitas com pouco sal para quem tem pressão alta!
Sal verde
Pode ser usado em qualquer receita
Ingredientes
- 1 colher de sopa de alecrim desidratado
- 1 colher de sopa de manjericão desidratado
- 1 colher de sopa de orégano desidratado
- 1 colher de sopa de salsinha desidratada
- 1 colher de sopa de gersal (mistura de gergelim integral tostado e sal marinho, encontrado em lojas de produtos naturais)
Modo de preparo
No liquidificador, bata o alecrim, o manjericão, o orégano, a salsinha e o gersal. Guarde em um recipiente seco.
Medalhão grelhado ao molho
Ingredientes
- 4 medalhões de filé-mignon
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de estragão picado
- 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
- 1 colher de café de sal verde
- 4 ramos de alecrim
- Noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os medalhões com a noz-moscada. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque os medalhões e grelhe por 10 minutos, ou até dourar os dois lados. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola por 2 minutos. Adicione o estragão, o vinho e o sal verde e deixe no fogo até o volume reduzir pela metade. Retire do fogo, distribua os medalhões nos pratos e regue com o molho. Finalize com alecrim e sirva em seguida.
Frango de panela
Ingredientes
- 4 coxas de frango com a sobrecoxa
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de gengibre picado
- 1 colher de sopa de tomilho picado
- 1 xícara de chá de cebola ralada
Modo de preparo
Limpe a coxa com a sobrecoxa e retire a pele. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e mexa. Acrescente a água aos poucos até obter o caldo do frango. Adicione o vinho e o gengibre e cozinhe até que o frango fique macio. Desligue o fogo, salpique o tomilho e sirva em seguida.
Tilápia com tomate-cereja
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 400 g de tomate-cereja
- Suco de 1 limão
- Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal verde, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Reserve. Cubra apenas o fundo de uma frigideira com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a formar bolhas, adicione o tomate-cereja e cozinhe até começarem a murchar. Acrescente os filés de peixe e tampe a frigideira. Deixe-os no fogo até que estejam cozidos por completo. Adicione a outra metade do suco de limão e ferva por mais alguns minutos. Transfira para uma travessa e sirva em seguida.
Sardinha ao forno
Ingredientes
- 2 batatas cortadas em rodelas grossas
- 2 tomates cortados em rodelas
- 8 sardinhas limpas
- 1/2 xícara de chá de azeite
- Sal verde e rodelas de pepino a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela com água, cozinhe as batatas em fogo médio até ficarem macias. Em um refratário, disponha as sardinhas e as rodelas de batata e tomate. Tempere com sal verde e regue com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Depois, retire do forno, adicione as rodelas de pepino e sirva em seguida.
Salmão marinado na laranja
Ingredientes
- 400 g de filé desalmão
- 5 pedaços de gengibre
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de manjericão picado
- Azeite, sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o salmão, o gengibre e cubra com o suco de laranja. Tampe o recipiente e deixe na geladeira por 20 minutos. Depois, retire o salmão da geladeira e descarte o suco de laranja. Tempere o peixe com alho, manjericão, salsinha, cebolinha, sal verde, pimenta-do-reino e suco de limão. Coloque o salmão em uma forma, regue-o com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.
Berinjela recheada com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 berinjela
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro para finalizar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Acrescente a quinoa e tempere com o sal verde e a pimenta-do-reino. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte no sentido do comprimento. Retire metade da polpa, recheie com a quinoa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Finalize com o coentro e sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 cenoura ralada
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1/2 pimentão amarelo picado
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite
- Salsinha fresca e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico cozido com o pepino, o tomate, a cenoura, a cebola-roxa e o pimentão. Tempere com o suco de limão, o azeite e a pimenta-do-reino. Misture tudo delicadamente. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva em seguida.