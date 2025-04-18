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Tradição

7 receitas com peixe para a Sexta-feira Santa

Aprenda a preparar opções saborosas e irresistíveis para o feriado
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 20:04

Moqueca de peixe (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
Moqueca de peixe Crédito: hlphoto | Shutterstock
Na Sexta-feira Santa, os cristãos têm o costume de não consumir carne vermelha. A tradição religiosa faz parte da celebração que simboliza a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que, segundo a Bíblia, morreu neste dia.
Abaixo, confira sete receitas com peixe para a Sexta-feira Santa!

Moqueca de peixe

Ingredientes:
  • 4 postas de peixe
  • 2 tomates picados
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
  • 50 ml de azeite de dendê
  • 100 ml de leite de coco
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente os tomates e o peixe e mexa bem. Junte as rodelas de pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Coloque o azeite de dendê, o leite de coco e o coentro e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva em seguida.  
Dica: sirva com arroz.

Filé de tilápia à parmegiana

Ingredientes:
Peixe
  • 800 g de filé de tilápia
  • Suco de 1 limão
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 3 xícaras de chá de farinha de rosca
  • 3 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de muçarela ralada 
  • Sal, óleo e pimenta-do-reino moída a gosto 
Molho
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • Sal, azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Peixe
Em um recipiente, coloque os filés de peixe e tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha de rosca. Passe os filés na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os filés até ficarem dourados. Reserve. 
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Após, transfira os filés para uma assadeira, despeje o molho sobre eles e polvilhe com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em 180 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida. 

Peixe gratinado com batata 

Ingredientes:
  • 600 g de filé de merluza em pedaços
  • 500 g de batata descascada e cortada em cubos
  • 200 g de cogumelo Paris laminado
  • 35 g de farinha de trigo
  • 35 g de manteiga
  • 500 ml leite
  • 1 xícara de chá de queijo ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • Água para cozinhar
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Escorra a água, espere esfriar e transfira a batata para uma assadeira untada com azeite. Disponha os pedaços de peixe e o cogumelo sobre a batata. Reserve. 
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Junte a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, acrescente o leite e misture até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje o molho sobre o peixe e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida. 
Peixe frito com batata frita (Imagem: Gowithstock | Shutterstock)
Peixe frito com batata frita Crédito: Gowithstock | Shutterstock

Peixe frito com batata frita

Ingredientes:
  • 1 1/2 kg de filé de pescada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo de girassol para fritar 
  • 1 kg de batata frita congelada
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o amido de milho e o fubá e mexa para incorporar. Reserve. Em duas panelas, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Empane os filés de peixe na farinha e, com a ajuda de uma escumadeira, coloque em panela para fritar até dourar. Em outra panela, frite a batata até ficar dourada e crocante. Após, coloque o peixe e a batata sobre um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida. 

Pirão

Ingredientes:
  • 1 cabeça de peixe
  • 6 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  •  2 tomates sem pele e picados
  • 2 colheres de sopa de colorau
  • 2 l de água
  • 250 g de farinha de mandioca
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de mandioca e os temperos. Leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e passe o caldo em uma peneira. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida. 
Risoto de salmão (Imagem: marco mayer | Shutterstock)
Risoto de salmão Crédito: marco mayer | Shutterstock

Risoto de salmão

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 100 ml de vinho branco seco
  • 1 l de caldo de legumes quente 
  • 200 g de salmão defumado desfiado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite e uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Coloque o arroz arbóreo e refogue por 1-2 minutos, mexendo bem. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar quase completamente. Vá adicionando o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, e mexendo sempre. Espere o líquido quase secar antes de adicionar a próxima concha. Continue esse processo por cerca de 18-20 minutos, até o arroz ficar al dente . 
Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione o salmão desfiado. Misture bem. Desligue o fogo. Acrescente a manteiga restante e o queijo parmesão. Misture até ficar bem cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Pescada ao molho de laranja com gengibre

Ingredientes:
  • 500 g de filé de pescada
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Raspas de laranja para finalizar
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Doure os filés por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem cozidos e dourados. Reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga, adicione o gengibre ralado e refogue por 30 segundos. Junte o suco de laranja e o mel, mexendo bem. Adicione o amido de milho dissolvido em água e cozinhe até engrossar levemente. Coloque os filés em um prato e regue com o molho de laranja por cima. Finalize com raspas de laranja e sirva em seguida. 

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