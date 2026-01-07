6 receitas ricas em proteína vegetal para o almoço

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50
As proteínas vegetais desempenham um papel fundamental em uma dieta equilibrada, especialmente para quem busca alternativas saudáveis e sustentáveis às fontes animais. Incorporar esses alimentos é uma excelente maneira de garantir os nutrientes necessários para o dia a dia, mantendo a energia e promovendo o bem-estar.
Confira, a seguir, 6 receitas ricas em proteína vegetal para você experimentar!
Em um processador, bata a lentilha, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o molho de soja, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos e reserve. Coloque as almôndegas em uma assadeira e regue com o azeite. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente o sal e cozinhe por 15 minutos, ou até secar e ficar macia. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico e o espinafre e refogue até que o espinafre murche. Acrescente a quinoa cozida, tempere com suco de limão, sal e orégano. Sirva em seguida.
Recheio de ervilha
Purê de mandioquinha
Em uma panela, coloque a ervilha e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe até a ervilha ficar macia, por cerca de 25 a 30 minutos. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Junte o alho e refogue por mais alguns segundos. Acrescente o tomate e a cenoura e refogue até os legumes ficarem macios. Adicione a ervilha cozida, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais alguns minutos, ajustando os temperos. Finalize com cheiro-verde, desligue o fogo e reserve.
Coloque a mandioquinha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar bem macia. Escorra a água e amasse a mandioquinha ainda quente. Acrescente o azeite, o leite vegetal e o sal, misturando até formar um purê liso e cremoso. Reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada uniforme do recheio de ervilha. Cubra com o purê de mandioquinha, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, apenas para aquecer e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e o tofu e refogue por mais 5 minutos. Acrescente a mostarda, o molho de tomate e o leite. Cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Em uma tigela, amasse o feijão-branco com um garfo até obter uma pasta. Adicione a aveia, a cebola, o alho, a páprica, o cominho, o azeite, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e acrescente a farinha de rosca aos poucos, até obter uma massa lisa. Modele os hambúrgueres do tamanho desejado. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Coloque os hambúrgueres e frite por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Retire do fogo e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente , escorra e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão azuki, a cenoura, o pepino, o pimentão, a cebola-roxa e a cebolinha. Reserve. Em um recipiente separado, misture bem o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere o macarrão com o molho, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.
