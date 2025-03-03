6 petiscos para aproveitar o Carnaval sem preocupação na cozinha

Seja em casa assistindo aos desfiles ou curtindo os bloquinhos de rua, durante o feriado de Carnaval as pessoas querem se divertir e sair da rotina. No entanto, em meio à folia, sempre bate aquela fome e a necessidade de preparar um petisco. Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é essencial. A seguir, confira 6 receitas de petiscos deliciosos para o Carnaval!
Batata rústica com molho picante
Ingredientes
Batatas
- 1/2 kg de batata com casca, cozida e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de alecrim
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e salsinha picada a gosto
Molho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 3 tomates sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 1 cenoura ralada
- 1 colher de chá de tomilho
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de vinagre
- 1 xícara de chá de água
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Batata
Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com sal, salsinha, alecrim, páprica e azeite. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C, mexendo de vez em quando, até dourar as batatas. Desligue o forno e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os tomates, a polpa de tomate, a cenoura, o tomilho, a pimenta dedo-de-moça, o vinagre, o sal, a salsinha e a água e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva com as batatas.
Ovo de codorna temperado
Ingredientes
- 20 ovos de codorna cozidos e descascados
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de orégano
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os ovos e refogue por 3 minutos, mexendo com cuidado para não desmanchar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Regue com azeite e sirva em seguida.
Bolinho de queijo
Ingredientes
- 250 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o leite com a manteiga em fogo médio até começar a ferver. Adicione a farinha de trigo de uma vez e mexa bem até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.
Acrescente o ovo, os queijos ralados, o sal e a pimenta-do-reino na massa já morna. Misture bem até incorporar tudo. Modele bolinhas pequenas e passe na farinha de rosca. Aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os bolinhos até dourarem. Retire e coloque sobre papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Polenta frita
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de chá de óleo
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Óleo para fritar e untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o fubá e metade da água. Misture bem, adicione o restante da água e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, acrescente o queijo ralado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, transfira a polenta para uma assadeira untada com óleo, espalhe com uma colher, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas.
Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, retire a polenta da geladeira e corte em tiras. Com a ajuda de uma escumadeira, frite a polenta até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.
Biscoito de queijo com gergelim
Ingredientes
- 1/3 de xícara de chá de manteiga
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de vinagre branco
- 3 colheres de sopa de gergelim
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- Sal e azeite a gosto
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a manteiga, o ovo, o açúcar, o queijo ralado, o vinagre, o gergelim e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes.
Unte uma assadeira com azeite e reserve. Após, com ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre a assadeira, pincele com a gema de ovo e o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Anéis de cebola empanados
Ingredientes
- 3 cebolas
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de fermento
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
- Água gelada
Modo de preparo
Descasque e corte as cebolas em rodelas de aproximadamente 1 cm de espessura. Separe os anéis e deixe de molho em um recipiente com água gelada por 10 minutos. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o ovo e o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente cremosa.
Escorra as cebolas e passe na massa, escorrendo o excesso. Em seguida, passe na farinha de rosca, pressionando levemente para aderir bem. Aqueça o óleo em frigideira grande em fogo médio-alto. Frite os anéis até ficarem dourados e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.