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Gastronomia

6 petiscos para aproveitar o Carnaval sem preocupação na cozinha

Aprenda a preparar receitas incríveis e práticas para a folia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Março de 2025 às 19:30

Batata rústica com molho picante (Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock)
Batata rústica com molho picante Crédito: Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock
Seja em casa assistindo aos desfiles ou curtindo os bloquinhos de rua, durante o feriado de Carnaval as pessoas querem se divertir e sair da rotina. No entanto, em meio à folia, sempre bate aquela fome e a necessidade de preparar um petisco. Para isso, ter opções simples e práticas de fazer é essencial. A seguir, confira 6 receitas de petiscos deliciosos para o Carnaval!

Batata rústica com molho picante

Ingredientes

Batatas
  • 1/2 kg de batata com casca, cozida e cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de alecrim
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e salsinha picada a gosto
Molho
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 tomates sem sementes e picados
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de chá de tomilho
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Batata
Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com sal, salsinha, alecrim, páprica e azeite. Misture bem e leve ao forno preaquecido a 200 °C, mexendo de vez em quando, até dourar as batatas. Desligue o forno e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os tomates, a polpa de tomate, a cenoura, o tomilho, a pimenta dedo-de-moça, o vinagre, o sal, a salsinha e a água e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva com as batatas.

Ovo de codorna temperado

Ingredientes

  • 20 ovos de codorna cozidos e descascados
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os ovos e refogue por 3 minutos, mexendo com cuidado para não desmanchar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Regue com azeite e sirva em seguida.

Bolinho de queijo

Ingredientes

  • 250 g de queijo muçarela ralado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com a manteiga em fogo médio até começar a ferver. Adicione a farinha de trigo de uma vez e mexa bem até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.
Acrescente o ovo, os queijos ralados, o sal e a pimenta-do-reino na massa já morna. Misture bem até incorporar tudo. Modele bolinhas pequenas e passe na farinha de rosca. Aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os bolinhos até dourarem. Retire e coloque sobre papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Polenta frita (Imagem: Mady70 | Shutterstock)
Polenta frita Crédito: Imagem: Mady70 | Shutterstock

Polenta frita

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 colher de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Óleo para fritar e untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá e metade da água. Misture bem, adicione o restante da água e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, acrescente o queijo ralado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, transfira a polenta para uma assadeira untada com óleo, espalhe com uma colher, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas.
Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, retire a polenta da geladeira e corte em tiras. Com a ajuda de uma escumadeira, frite a polenta até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.

Biscoito de queijo com gergelim

Ingredientes

  • 1/3 de xícara de chá de manteiga
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de vinagre branco
  • 3 colheres de sopa de gergelim
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal e azeite a gosto
  • 1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a manteiga, o ovo, o açúcar, o queijo ralado, o vinagre, o gergelim e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes.
Unte uma assadeira com azeite e reserve. Após, com ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre a assadeira, pincele com a gema de ovo e o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Anéis de cebola empanados

Ingredientes

  • 3 cebolas
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de chá de fermento
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar
  • Água gelada

Modo de preparo

Descasque e corte as cebolas em rodelas de aproximadamente 1 cm de espessura. Separe os anéis e deixe de molho em um recipiente com água gelada por 10 minutos. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o ovo e o leite aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente cremosa.
Escorra as cebolas e passe na massa, escorrendo o excesso. Em seguida, passe na farinha de rosca, pressionando levemente para aderir bem. Aqueça o óleo em frigideira grande em fogo médio-alto. Frite os anéis até ficarem dourados e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida. 

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