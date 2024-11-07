5 vitaminas caseiras ricas em proteínas

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, como frutas, cereais e vegetais, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo, aumentar a energia e o ganho de massa muscular. E mais: além de deliciosas, são fáceis de fazer.
Abaixo, confira 5 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu dia ainda mais nutritivo. Confira!
Vitamina de chocolate com café e canela
Ingredientes
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sobremesa de café solúvel
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 250 ml de leite de amêndoas gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de goiaba com maçã e aveia
Ingredientes
- 1 1/5 xícara de chá de leite de aveia gelado
- 1 goiaba descascada e picada
- 1 maçã sem sementes e picada
- 4 colheres de sopa de farelo de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de banana com pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 200 ml de leite desnatado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Vitamina de abacate com espinafre e chia
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate
- 6 folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 80 g de iogurte desnatado
- 300 ml de leite de soja gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de damasco, mamão e maçã
Ingredientes
- 4 damascos descascados
- 1 maçã sem sementes e picada
- Polpa de 1 mamão
- 80 g de iogurte desnatado
- 250 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de farelo de soja
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.