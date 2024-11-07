5 vitaminas caseiras ricas em proteínas

Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) Crédito:

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, como frutas, cereais e vegetais, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo, aumentar a energia e o ganho de massa muscular. E mais: além de deliciosas, são fáceis de fazer.

Abaixo, confira 5 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu dia ainda mais nutritivo. Confira!

Vitamina de chocolate com café e canela

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sobremesa de café solúvel

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de canela em pó

250 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de goiaba com maçã e aveia

Ingredientes

1 1/5 xícara de chá de leite de aveia gelado

1 goiaba descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

4 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 scoop de whey protein sabor baunilha

200 ml de leite desnatado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock) Crédito:

Vitamina de abacate com espinafre e chia

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

6 folhas de espinafre

1 colher de sopa de sementes de chia

80 g de iogurte desnatado

300 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de damasco, mamão e maçã

Ingredientes

4 damascos descascados

1 maçã sem sementes e picada

Polpa de 1 mamão

80 g de iogurte desnatado

250 ml de leite gelado

1 colher de sopa de farelo de soja

Modo de preparo