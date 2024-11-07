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5 vitaminas caseiras ricas em proteínas

5 vitaminas caseiras ricas em proteínas

Além de deliciosas, essas bebidas turbinam a saúde do corpo e aumentam o ganho de massa muscular
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 17:36

Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock)
Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) Crédito:
As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, como frutas, cereais e vegetais, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo, aumentar a energia e o ganho de massa muscular. E mais: além de deliciosas, são fáceis de fazer.
Abaixo, confira 5 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu dia ainda mais nutritivo. Confira!

Vitamina de chocolate com café e canela

Ingredientes

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sobremesa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 250 ml de leite de amêndoas gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de goiaba com maçã e aveia

Ingredientes

  • 1 1/5 xícara de chá de leite de aveia gelado
  • 1 goiaba descascada e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite desnatado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)
Vitamina de abacate com espinafre e chia (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock) Crédito:

Vitamina de abacate com espinafre e chia

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate
  • 6 folhas de espinafre
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 300 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de damasco, mamão e maçã

Ingredientes

  • 4 damascos descascados
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • Polpa de 1 mamão
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 250 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de farelo de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

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