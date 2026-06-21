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Gastronomia

5 receitas típicas do Japão para celebrar a Copa do Mundo com muito sabor

A culinária japonesa conquistou admiradores em diversos países, especialmente no Brasil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 12:55

Temaki (Imagem: Shutterstock)
Temaki Crédito: Imagem: Shutterstock
Neste domingo, o Japão entrou em campo para enfrentar a Tunísia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Além da importância do confronto para as duas seleções na disputa por uma vaga na próxima fase, a partida também entrou para a história por marcar o milésimo jogo realizado em todas as edições do Mundial.
Fora das quatro linhas, o Japão também é reconhecido mundialmente por sua rica tradição gastronômica. A culinária japonesa conquistou admiradores em diversos países, especialmente no Brasil, que abriga uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão.
Abaixo, confira 5 receitas típicas do Japão para celebrar a Copa do Mundo com muito sabor!

1. Temaki de salmão

Ingredientes

  • 50 g de salmão picado
  • 40 g de arroz japonês cozido
  • 1/4 de folha de nori (alga)
  • Cebolinha picada a gosto
  • 1 colher de sopa de cream cheese

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, o creme de queijo e a cebolinha e misture bem. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte a folha de nori ao meio. Segure-a com a mão e coloque o arroz no lado esquerdo. Espalhe o arroz cobrindo a metade esquerda da alga e coloque o recheio de salmão na diagonal. Em seguida, enrole pegando a ponta do canto inferior esquerdo com o dedo indicador e, com o polegar, leve até a extremidade superior esquerda do arroz. Vá enrolando com a mão até formar um cone. Feche e sirva em seguida.

2. Sashimi de salmão

Ingredientes

  • 1 kg de salmão em filé
  • Gengibre ralado finamente
  • Molho de soja a gosto
  • Wasabi e nabo ralado para decorar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, limpe o salmão e retire a espinha, a pele e toda a parte escura. Em seguida, corte o salmão em fatias finas. Disponha o peixe em uma travessa, polvilhe com o gengibre e decore com o nabo e o wasabi. Sirva com o molho de soja.

3. Missoshiru

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de cebolinha picada
  • 200 g de tofu cortado em cubos médios
  • 3 colheres de sopa de missô
  • 1 l de água
  • 4 colheres de sopa de flocos de peixe

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, aguarde 1 minuto e desligue o fogo. Acrescente os flocos de peixe e deixe descansar por alguns minutos. Assim que os flocos de peixe estiverem no fundo da panela, coe o caldo e coloque-o de volta na panela. Dissolva em um recipiente o missô em 1 xícara de chá do caldo, coe e acrescente à panela. Adicione o tofu e aqueça, em fogo médio, até ferver. Sirva em tigelas com a cebolinha.
Yakisoba de carne (Imagem: Shutterstock)
Yakisoba de carne Crédito: Imagem: Shutterstock

4. Yakisoba de carne

Ingredientes

  • 300 g de macarrão para yakisoba
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de óleo de soja
  • 1/2 maço de brócolis
  • 1/2 maço de couve-flor
  • 250 ml de molho para yakissoba
  • 6 colheres de sopa de molho de soja
  • 400 g de tiras de carne
  • 1 cenoura descascada e cortada na diagonal
  • 4 folhas de acelga cortadas na diagonal
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente a carne, os floretes de brócolis, a couve-flor, a cenoura, a acelga e o molho de soja e misture bem. Junte o molho para yakissoba e deixe cozinhar até os legumes ficarem al dente . Por último, coloque o macarrão, misture bem e sirva em seguida.

5. Shiitake na manteiga

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de saquê
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de cogumelo shiitake
  • Manteiga e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o molho de soja, o saquê e o açúcar e misture até obter um molho. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o cogumelo e refogue em fogo alto por 3 minutos. Desligue o fogo, regue com o molho reservado e misture bem. Coloque o cheiro-verde, misture e sirva em seguida.

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