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Domingos Martins

Acidente entre ambulância e carro deixa seis feridos na BR 262 no ES

A colisão ocorreu na madrugada deste domingo (21), no distrito de Aracê

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 12:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jun 2026 às 12:09
Acidente entre ambulância do Samu e carro na BR 262 em Domingos Martins
Corpo de Bombeiros

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância e um carro na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na madrugada deste domingo (21), no distrito de Aracê.


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) transportava uma paciente e uma acompanhante de Iúna para um hospital na Grande Vitória. Também estavam no veículo uma médica, uma enfermeira e o motorista.


No Chevrolet Onix, viajavam duas pessoas, que foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Entre as vítimas que estavam na ambulância, uma foi transportada pelos bombeiros para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Os demais feridos receberam atendimento, mas os hospitais de destino não foram informados. Uma das sete pessoas envolvidas no acidente saiu ilesa.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR 262 ficou totalmente interditada por mais de uma hora durante o resgate das vítimas.

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