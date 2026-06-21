Acidente entre ambulância e carro deixa seis feridos na BR 262 no ES

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância e um carro na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na madrugada deste domingo (21), no distrito de Aracê.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) transportava uma paciente e uma acompanhante de Iúna para um hospital na Grande Vitória. Também estavam no veículo uma médica, uma enfermeira e o motorista.





No Chevrolet Onix, viajavam duas pessoas, que foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.