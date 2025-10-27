Gastronomia

5 receitas surpreendentes com alho

Descubra novas formas de aproveitar esse ingrediente versátil e saboroso nas refeições

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:37

Espaguete ao alho e óleo apimentado Crédito: Imagem: Ravsky | Shutterstock

O alho é um dos temperos mais versáteis da cozinha e, quando usado com criatividade, transforma receitas simples em pratos cheios de sabor. Seu aroma marcante, quando suavizado no ponto certo, pode ser o destaque de pratos leves, cremosos ou até agridoce. Seja assado, confitado, frito ou cru, ele traz personalidade e calor às refeições.

Experimente estas 5 receitas surpreendentes com alho e renove seu cardápio com muito sabor!

Espaguete ao alho e óleo apimentado

Ingredientes

250 g de espaguete

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

4 dentes de alho fatiados finamente

Água para cozinhar

1 pimenta-vermelha sem sementes e picada

1 colher de chá de pimenta-calabresa

Sal a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Ferva a água em uma panela grande em fogo médio, adicione sal e cozinhe o espaguete até fica r al dente . Escorra, reservando meia xícara de chá da água do cozimento. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente o alho e refogue até começar a dourar levemente.

Adicione a pimenta-vermelha e a pimenta-calabresa. Mexa por alguns segundos, cuidando para que o alho não queime. Junte o espaguete cozido à frigideira e misture bem, adicionando um pouco da água do cozimento para ajudar a incorporar o molho. Corrija o sal, polvilhe com a salsinha e misture. Sirva imediatamente.

Pão de alho com ervas e queijo

Ingredientes

1 pão tipo italiano

4 colheres de sopa de manteiga sem sal em temperatura ambiente

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de alecrim picado

1 colher de chá de endro picado

1 pitada de pimenta-do-reino moída

150 g de queijo muçarela ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tábua, corte o pão em fatias grossas, sem separar totalmente as partes, formando fendas até quase a base. Após, em uma tigela, misture a manteiga, o alho, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta aromática.

Com o auxílio de uma espátula ou colher, espalhe essa mistura entre as fendas do pão, garantindo que a manteiga penetre bem. Distribua o queijo ralado entre as aberturas, preenchendo generosamente. Envolva o pão parcialmente com papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até que o queijo derreta e o pão esteja crocante. Sirva em seguida.

Sopa de cogumelo e alho Crédito: Imagem: photokin | Shutterstock

Sopa de cogumelo e alho

Ingredientes

400 g de cogumelo paris fatiado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 l de caldo de legumes quente

200 ml de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de tomilho

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga com o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e o cogumelo, refogando por cerca de 5 minutos até que solte líquido e fique levemente dourado.

Polvilhe a farinha de trigo sobre o cogumelo e misture bem por 1 minuto para incorporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes quente, mexendo constantemente para evitar grumos. Após, reduza o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos, até o caldo engrossar levemente.

Acrescente o creme de leite fresco, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos, sem deixar ferver, até atingir textura cremosa. Finalize com salsinha antes de servir.

Filé de costela grelhado com alho e ervas

Ingredientes

2 filés de costela (aproximadamente 250 g cada)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho cortados em lâminas

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

1 colher de sopa de manteiga

Pimenta-do-reino moída e sal grosso a gosto

Modo de preparo

Retire os filés da geladeira cerca de 20 minutos antes de preparar, para que fiquem em temperatura ambiente. Depois, em um recipiente, tempere os dois lados com sal grosso e pimenta-do-reino. Em seguida, aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo alto. Adicione o azeite e, quando estiver bem quente, coloque os bifes.

Grelhe por cerca de 3 minutos de cada lado para um ponto médio-mal passado (ou ajuste conforme preferência). Nos últimos minutos de preparo, adicione a manteiga, o alho fatiado, o alecrim e o tomilho na frigideira. Regue os filés com a manteiga derretida e os temperos, usando uma colher, para incorporar o sabor. Retire da frigideira e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar.

Risoto de alho assado com limão-siciliano

Ingredientes

1 cabeça de alho inteira

2 colheres de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga gelada para finalizar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o topo da cabeça de alho, regue com 1 colher de chá de azeite e embrulhe em papel-alumínio. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até que os dentes fiquem macios e dourados.

Retire do forno, esprema o purê de alho assado em um recipiente e reserve. Depois, em uma panela média, aqueça a manteiga e a outra colher de chá de azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por 1 minuto, até os grãos ficarem levemente brilhantes.

Adicione o vinho branco e mexa até evaporar o álcool. Em seguida, aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre até o líquido ser absorvido antes de colocar mais.

Quando o arroz estiver quase no ponto (cerca de 18 minutos de cozimento), adicione o purê de alho assado e misture bem. Acrescente o suco e as raspas do limão-siciliano, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e incorpore a manteiga gelada e o queijo parmesão, mexendo até o risoto ficar cremoso. Tampe a panela e deixe descansar por 2 minutos antes de servir.