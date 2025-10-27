Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:37
O alho é um dos temperos mais versáteis da cozinha e, quando usado com criatividade, transforma receitas simples em pratos cheios de sabor. Seu aroma marcante, quando suavizado no ponto certo, pode ser o destaque de pratos leves, cremosos ou até agridoce. Seja assado, confitado, frito ou cru, ele traz personalidade e calor às refeições.
Experimente estas 5 receitas surpreendentes com alho e renove seu cardápio com muito sabor!
Ferva a água em uma panela grande em fogo médio, adicione sal e cozinhe o espaguete até fica r al dente . Escorra, reservando meia xícara de chá da água do cozimento. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente o alho e refogue até começar a dourar levemente.
Adicione a pimenta-vermelha e a pimenta-calabresa. Mexa por alguns segundos, cuidando para que o alho não queime. Junte o espaguete cozido à frigideira e misture bem, adicionando um pouco da água do cozimento para ajudar a incorporar o molho. Corrija o sal, polvilhe com a salsinha e misture. Sirva imediatamente.
Em uma tábua, corte o pão em fatias grossas, sem separar totalmente as partes, formando fendas até quase a base. Após, em uma tigela, misture a manteiga, o alho, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta aromática.
Com o auxílio de uma espátula ou colher, espalhe essa mistura entre as fendas do pão, garantindo que a manteiga penetre bem. Distribua o queijo ralado entre as aberturas, preenchendo generosamente. Envolva o pão parcialmente com papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até que o queijo derreta e o pão esteja crocante. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, aqueça a manteiga com o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e o cogumelo, refogando por cerca de 5 minutos até que solte líquido e fique levemente dourado.
Polvilhe a farinha de trigo sobre o cogumelo e misture bem por 1 minuto para incorporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes quente, mexendo constantemente para evitar grumos. Após, reduza o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos, até o caldo engrossar levemente.
Acrescente o creme de leite fresco, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos, sem deixar ferver, até atingir textura cremosa. Finalize com salsinha antes de servir.
Retire os filés da geladeira cerca de 20 minutos antes de preparar, para que fiquem em temperatura ambiente. Depois, em um recipiente, tempere os dois lados com sal grosso e pimenta-do-reino. Em seguida, aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo alto. Adicione o azeite e, quando estiver bem quente, coloque os bifes.
Grelhe por cerca de 3 minutos de cada lado para um ponto médio-mal passado (ou ajuste conforme preferência). Nos últimos minutos de preparo, adicione a manteiga, o alho fatiado, o alecrim e o tomilho na frigideira. Regue os filés com a manteiga derretida e os temperos, usando uma colher, para incorporar o sabor. Retire da frigideira e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar.
Corte o topo da cabeça de alho, regue com 1 colher de chá de azeite e embrulhe em papel-alumínio. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até que os dentes fiquem macios e dourados.
Retire do forno, esprema o purê de alho assado em um recipiente e reserve. Depois, em uma panela média, aqueça a manteiga e a outra colher de chá de azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o arroz arbóreo e mexa por 1 minuto, até os grãos ficarem levemente brilhantes.
Adicione o vinho branco e mexa até evaporar o álcool. Em seguida, aos poucos, vá adicionando o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre até o líquido ser absorvido antes de colocar mais.
Quando o arroz estiver quase no ponto (cerca de 18 minutos de cozimento), adicione o purê de alho assado e misture bem. Acrescente o suco e as raspas do limão-siciliano, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e incorpore a manteiga gelada e o queijo parmesão, mexendo até o risoto ficar cremoso. Tampe a panela e deixe descansar por 2 minutos antes de servir.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta