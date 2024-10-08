A abóbora é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser facilmente incorporado em diversas preparações para o almoço. Rica em vitaminas A e C, além de minerais como potássio e magnésio, ela possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Sua alta quantidade de fibras auxilia na digestão e promove a saciedade. Ao utilizá-la em pratos variados, é possível não apenas explorar sua textura cremosa e sabor adocicado, mas também aproveitar todos os benefícios para a saúde.
Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com abóbora para o almoço!
Abóbora recheada com carne moída
Ingredientes
- 1 abóbora-moranga
- 400 g de acém moído
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/4 de xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave bem a abóbora-moranga e corte a parte superior. Retire as sementes e as fibras internas com uma colher. Coloque a abóbora em uma assadeira com a parte cortada para cima. Tempere o interior com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Cubra a abóbora-moranga com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que a polpa esteja macia, mas ainda firme o suficiente para manter a forma.
Enquanto a abóbora-moranga assa, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada, mexendo para ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tomate, o pimentão e as azeitonas. Cozinhe até que a carne esteja bem dourada e os legumes, macios. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde.
Retire a abóbora-moranga do forno e espalhe o requeijão cremoso no fundo e nas laterais internas. Recheie com a carne moída, pressionando levemente para que o recheio se acomode bem. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima do recheio. Leve a abóbora-moranga de volta ao forno por mais 15 minutos ou até que o queijo esteja gratinado. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.
Nhoque de abóbora
Ingredientes
- 500 g de abóbora-japonesa descascada e cortada em cubos
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 100 g de folhas de sálvia fresca
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Queijo parmesão ralado para servir
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a abóbora-japonesa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse bem com um garfo até obter um purê. Deixe esfriar. Em uma tigela grande, misture a abóbora-japonesa amassada, o ovo, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione a farinha de trigo até que a massa fique macia e não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, divida a massa em porções. Enrole cada porção em um cilindro com cerca de 2 cm de espessura. Corte os cilindros em pedaços de aproximadamente 2 cm para formar os nhoques.
Em uma panela grande, leve água com sal para ferver em fogo médio. Adicione os nhoques aos poucos e cozinhe até que subam à superfície. Retire com uma escumadeira e coloque em um prato. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e adicione as folhas de sálvia. Cozinhe até que a manteiga comece a dourar e as folhas de sálvia fiquem crocantes. Adicione os nhoques cozidos à frigideira e misture delicadamente. Sirva os nhoques quentes, polvilhados com queijo parmesão ralado.
Salada morna de abóbora com grão-de-bico
Ingredientes
- 300 g de abóbora-japonesa cortada em cubos
- 1 xícara de grão-de-bico cozido
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora-japonesa e tempere com 1 colher de sopa de azeite, sal, pimenta-do-reino. Misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até que a abóbora-japonesa esteja macia e levemente dourada. Reserve.
Enquanto a abóbora assa, em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola-roxa e o pimentão até que fiquem macios. Adicione o grão-de-bico e misture bem, temperando com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até aquecer. Em uma tigela grande, misture a abóbora-japonesa assada com o refogado de grão-de-bico. Em uma tigela pequena, prepare um molho misturando vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Regue a salada e misture delicadamente. Sirva em seguida.
Carne com abóbora
Ingredientes
- 500 g de coxão mole cortado em cubos
- 500 g de abóbora-japonesa cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e frite até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tomate e a folha de louro, mexendo bem até que o tomate comece a desmanchar. Adicione a abóbora-japonesa cortada à panela e misture bem para que ela absorva os temperos e sabores do refogado. Acrescente a páprica e o cominho.
Cubra com o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por aproximadamente 25 minutos, ou até que a carne e a abóbora estejam macias. Mexa ocasionalmente e verifique se é necessário adicionar mais água durante o cozimento. Quando a carne e a abóbora-japonesa estiverem cozidas e o molho estiver encorpado, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde picado por cima. Sirva em seguida.
Fritada de abóbora
Ingredientes
- 300 g de abóbora-japonesa cortada em cubos pequenos
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 4 ovos
- 100 g de queijo feta picado em cubos
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a abóbora-japonesa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que fique transparente e levemente dourada. Adicione a abóbora cozida à frigideira e misture bem. Cozinhe por mais 3 minutos para aquecer.
Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha picada. Adicione o queijo picado à mistura de ovos e mexa bem. Despeje a mistura de ovos sobre a abóbora-japonesa, mexendo suavemente para distribuir os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, ou até que a fritada comece a firmar nas bordas. Cubra a frigideira com uma tampa e cozinhe até que os ovos estejam completamente cozidos e firmes. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima e sirva em seguida.