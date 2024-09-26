Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edicase Brasil

5 receitas práticas e econômicas com as folhas dos alimentos

Aprenda a preparar pratos deliciosos com esses ingredientes para evitar o desperdício
Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 13:37

Omelete com folhas de rabanete (Imagem: Happy_food_photo | Shutterstock)
Pesto de ramas de cenoura Crédito: Imagem: Johannes Ziegler Photo | Shutterstock
As folhas dos alimentos são frequentemente subestimadas e, muitas vezes, descartadas. No entanto, podem ser verdadeiras joias na cozinha. Além de nutritivas, elas acrescentam sabor e textura a diversas receitas. E o melhor de tudo: são econômicas, fáceis de encontrar e ajudam a evitar o desperdício.
Abaixo, veja como utilizar as folhas dos alimentos em receitas deliciosas e práticas!

Omelete com folhas de rabanete

Ingredientes

  • Folhas de 1 maço de rabanete higienizadas e picadas
  • 2 ovos batidos
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de rabanete e refogue até murcharem. Tempere com sal e despeje os ovos sobre as folhas. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Folhas de couve-flor refogadas

Ingredientes

  • Folhas de 1 couve-flor fatiadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as folhas de couve-flor e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Farofa com folhas de beterraba

  • 1 1/2 maço de folhas de beterraba higienizadas e picadas
  • 2 ovos batidos
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de sal
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione as folhas de beterraba e refogue até murcharem. Tempere com sal e misture. Junte os ovos e misture delicadamente para manter os pedaços de ovos mexidos. Por último, coloque a farinha de mandioca e refogue até dourar levemente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Pesto de ramas de cenoura (Imagem: Johannes Ziegler Photo | Shutterstock)
Pesto de ramas de cenoura Crédito: Imagem: Johannes Ziegler Photo | Shutterstock

Pesto de ramas de cenoura

Ingredientes

  • 5 ramas de cenouras higienizadas e picadas
  • 5 folhas de manjericão picadas
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 3 nozes
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as ramas de cenoura, as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo e o azeite e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Bolinho de folhas de brócolis

Ingredientes

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 xícaras de chá de folhas de brócolis picadas
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de brócolis e refogue por 2 minutos. Junte a água e cozinhe até ficarem macias. Coloque o leite e cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa consistente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Transfira a massa para um recipiente e espere esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o toda a massa e frite no óleo quente até dourar. Sirva em seguida.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados