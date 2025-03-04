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Gastronomia

5 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval

Aprenda a preparar lanches deliciosos para saciar a fome durante a folia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Março de 2025 às 13:29

Cookie de amendoim (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Cookie de amendoim Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
Para aproveitar o Carnaval com energia e disposição, é fundamental cuidar da alimentação. Durante os dias de folia, o corpo precisa de nutrientes que garantam bem-estar e evitem o cansaço excessivo. Nesse sentido, optar por receitas leves e práticas pode ser uma ótima estratégia. Pratos equilibrados, ricos em vitaminas e de fácil digestão ajudam a manter a hidratação, fornecem energia e evitam desconfortos.
A seguir, confira 5 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval!

Cookie de amendoim

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 200 g de óleo de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de amendoim picado
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o amendoim e o sal, e misture. Adicione o ovo, o óleo de coco, a baunilha, o amendoim e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e coloque os cookies sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as laterais estejam douradas. Sirva em seguida.

Pãozinho de vegetais

Ingredientes

  • 1 folha de couve picada
  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 340 g de milho-verde
  • 5 ovos
  • 4 colheres de sopa de leite integral
  • 1/2 colher de chá de fermento em químico em pó
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a couve, os floretes de brócolis, o tomate e o milho-verde e misture. Unte formas para empada com azeite de oliva e distribua a mistura sobre elas. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos , o sal, o orégano, o leite integral e misture até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre as formas e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Desenforme e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

  • 1/2 colher de chá de orégano
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de páprica defumada
  • 15 ml de azeite de oliva
  • 400 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 50 ml de água
  • 90 g de farinha de arroz
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e a água e bata até obter uma pasta. Adicione o azeite de oliva, o orégano, a páprica defumada e o sal e bata por 1 minuto. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz. Mexa até obter uma massa homogênea.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Chips de cenoura (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)
Chips de cenoura Crédito: Imagem: HandmadePictures | Shutterstock

Chips de cenoura

Ingredientes

  • 2 cenouras
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave as cenouras em água corrente, descasque e corte em rodelas finas. Disponha em um recipiente e tempere com sal e azeite de oliva. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Espetinho de frutas

Ingredientes

  • 1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas
  • 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
  • 1 pera sem sementes e cortada em pedaços
  • 2 ameixas sem caroço e cortadas em pedaços
  • Suco de 1/2 laranja
  • Canela em pó a gosto
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Após, de forma alternada, coloque as frutas nos espetinhos. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos sobre ela e grelhe por 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a canela em pó. Sirva em seguida.

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