Para aproveitar o Carnaval com energia e disposição, é fundamental cuidar da alimentação. Durante os dias de folia, o corpo precisa de nutrientes que garantam bem-estar e evitem o cansaço excessivo. Nesse sentido, optar por receitas leves e práticas pode ser uma ótima estratégia. Pratos equilibrados, ricos em vitaminas e de fácil digestão ajudam a manter a hidratação, fornecem energia e evitam desconfortos.
A seguir, confira 5 receitas leves e práticas para curtir o Carnaval!
Cookie de amendoim
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 2 ovos
- 200 g de óleo de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de amendoim picado
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o amendoim e o sal, e misture. Adicione o ovo, o óleo de coco, a baunilha, o amendoim e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e coloque os cookies sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as laterais estejam douradas. Sirva em seguida.
Pãozinho de vegetais
Ingredientes
- 1 folha de couve picada
- 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 340 g de milho-verde
- 5 ovos
- 4 colheres de sopa de leite integral
- 1/2 colher de chá de fermento em químico em pó
- Sal e orégano a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a couve, os floretes de brócolis, o tomate e o milho-verde e misture. Unte formas para empada com azeite de oliva e distribua a mistura sobre elas. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos , o sal, o orégano, o leite integral e misture até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre as formas e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Desenforme e sirva em seguida.
Bolinho de grão-de-bico
Ingredientes
- 1/2 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de páprica defumada
- 15 ml de azeite de oliva
- 400 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 50 ml de água
- 90 g de farinha de arroz
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico e a água e bata até obter uma pasta. Adicione o azeite de oliva, o orégano, a páprica defumada e o sal e bata por 1 minuto. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de arroz. Mexa até obter uma massa homogênea.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Chips de cenoura
Ingredientes
- 2 cenouras
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Lave as cenouras em água corrente, descasque e corte em rodelas finas. Disponha em um recipiente e tempere com sal e azeite de oliva. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Espetinho de frutas
Ingredientes
- 1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas
- 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
- 1 pera sem sementes e cortada em pedaços
- 2 ameixas sem caroço e cortadas em pedaços
- Suco de 1/2 laranja
- Canela em pó a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Após, de forma alternada, coloque as frutas nos espetinhos. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os espetinhos sobre ela e grelhe por 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a canela em pó. Sirva em seguida.