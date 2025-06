Para desinchar

5 receitas de chá verde para ajudar a eliminar peso no inverno

Veja como preparar bebidas com propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e favorecem a queima de gordura

Crédito: Creative World By Zain | Shutterstock

O chá verde é um excelente aliado para quem deseja eliminar peso, graças às suas propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e favorecem a queima de gordura. Rico em antioxidantes, como as catequinas, ele também ajuda na digestão e no controle do apetite. >