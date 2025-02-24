Uma alimentação equilibrada precisa conter todos os nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo, e a vitamina B12 se destaca por sua importância na produção de glóbulos vermelhos e na saúde do sistema nervoso. Encontrada principalmente em carnes, ovos, frutos do mar e laticínios, essa substância não pode faltar no cardápio de quem busca bem-estar e disposição.
A seguir, confira 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço!
Fígado de frango refogado
Ingredientes
- 500 g de fígado de frango limpo e cortado em pedaços médios
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
- 1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Adicione o fígado de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Doure bem de todos os lados, mexendo ocasionalmente. Adicione o vinho branco e deixe evaporar. Finalize com a salsinha picada e sirva imediatamente.
Omelete de atum e espinafre
Ingredientes
- 3 ovos
- 170 g de atum sólido escorrido
- 1/2 xícara de chá de espinafre picado
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o espinafre por 1 minuto em fogo médio. Adicione o atum e misture bem. Despeje os ovos batidos e cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Finalize com o queijo parmesão e dobre a omelete antes de servir.
Estrogonofe de fígado bovino
Ingredientes
- 500 g de fígado bovino cortado em tiras
- 1 colher de sopa de vinagre
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 1 colher de sopa de mostarda
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o fígado com vinagre, sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em fogo médio em uma panela e refogue a cebola até dourar. Adicione o fígado e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o creme de leite, o ketchup e a mostarda, misturando bem. Cozinhe por mais 2 minutos e sirva.
Sardinhas grelhadas com limão e salsa
Ingredientes
- 7 sardinhas inteiras, limpas e sem escamas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco e raspas de 1 limão-siciliano
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 xícara de chá de salsinha fresca picada
- Fatias de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão-siciliano, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa marinada nas sardinhas e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as sardinhas por 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e com a pele crocante. Retire do fogo, polvilhe com a salsinha picada, decore com o limão-siciliano e sirva.
Mexilhões marinados com cebola e limão
Ingredientes
- 500 g de mexilhões frescos
- 1/2 cebola cortada em fatias finas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Água para cozinhar
- Raspas de 1/2 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1 ramo de salsa fresca picada
- Fatias de limão para decorar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça água suficiente para cobrir os mexilhões em fogo alto até ferver. Adicione os mexilhões e cozinhe até que as conchas se abram, cerca de 5 minutos. Descarte os que permanecerem fechados. Escorra e retire os mexilhões das conchas.
Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os mexilhões cozidos e as fatias de cebola, misturando bem para absorverem o tempero. Deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva decorado com salsa picada e fatias de limão.