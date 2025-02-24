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Gastronomia

5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço

Aprenda a preparar opções nutritivas para incluir no cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Fígado de frango refogado (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)
Fígado de frango refogado Crédito: Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada precisa conter todos os nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo, e a vitamina B12 se destaca por sua importância na produção de glóbulos vermelhos e na saúde do sistema nervoso. Encontrada principalmente em carnes, ovos, frutos do mar e laticínios, essa substância não pode faltar no cardápio de quem busca bem-estar e disposição.
A seguir, confira 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço!

Fígado de frango refogado

Ingredientes

  • 500 g de fígado de frango limpo e cortado em pedaços médios
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Adicione o fígado de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Doure bem de todos os lados, mexendo ocasionalmente. Adicione o vinho branco e deixe evaporar. Finalize com a salsinha picada e sirva imediatamente.

Omelete de atum e espinafre

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 170 g de atum sólido escorrido
  • 1/2 xícara de chá de espinafre picado
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o espinafre por 1 minuto em fogo médio. Adicione o atum e misture bem. Despeje os ovos batidos e cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Finalize com o queijo parmesão e dobre a omelete antes de servir.

Estrogonofe de fígado bovino

Ingredientes

  • 500 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 1 colher de sopa de mostarda

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com vinagre, sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em fogo médio em uma panela e refogue a cebola até dourar. Adicione o fígado e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o creme de leite, o ketchup e a mostarda, misturando bem. Cozinhe por mais 2 minutos e sirva.
Sardinhas grelhadas com limão e salsa (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock)
Sardinhas grelhadas com limão e salsa Crédito: Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock

Sardinhas grelhadas com limão e salsa

Ingredientes

  • 7 sardinhas inteiras, limpas e sem escamas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco e raspas de 1 limão-siciliano
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 xícara de chá de salsinha fresca picada
  • Fatias de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão-siciliano, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa marinada nas sardinhas e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as sardinhas por 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e com a pele crocante. Retire do fogo, polvilhe com a salsinha picada, decore com o limão-siciliano e sirva.

Mexilhões marinados com cebola e limão

Ingredientes

  • 500 g de mexilhões frescos
  • 1/2 cebola cortada em fatias finas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Água para cozinhar
  • Raspas de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1 ramo de salsa fresca picada
  • Fatias de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça água suficiente para cobrir os mexilhões em fogo alto até ferver. Adicione os mexilhões e cozinhe até que as conchas se abram, cerca de 5 minutos. Descarte os que permanecerem fechados. Escorra e retire os mexilhões das conchas. 
Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os mexilhões cozidos e as fatias de cebola, misturando bem para absorverem o tempero. Deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva decorado com salsa picada e fatias de limão.

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