3 receitas de Halloween para preparar em casa

O Halloween é uma ótima oportunidade para soltar a criatividade na cozinha e preparar doces que chamam a atenção tanto pelo sabor quanto pela apresentação. Para entrar no clima da data, o chef Fábio Santos, do Yvá Gastronomia, restaurante do Wyndham São Paulo Ibirapuera, ensina três receitas para preparar em casa: o blood roll, com massa leve, creme diplomata e calda de frutas vermelhas; o chocolate RIP, uma sobremesa cremosa de chocolate decorada como um pequeno cemitério; e a cheesecake, uma opção clássica que pode ganhar uma apresentação especial com frutas vermelhas.