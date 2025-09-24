Começa hoje!

Vitória recebe a estreia nacional da 8ª Mostra Sesc de Cinema

Programação gratuita reúne 56 filmes entre longas, curtas e animações, além de oficinas de formação que valorizam o cinema independente

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:15

Filme "Deserto de Akin" Crédito: Reprodução

A capital capixaba será palco da abertura da 8ª Mostra Sesc de Cinema (MSDC), que acontece desta quarta (24) até sexta (26), no Sesc Glória. O evento marca a estreia nacional da mostra e dá início a uma programação que seguirá até 1º de novembro, com a exibição gratuita de 56 filmes selecionados em todo o país.

A iniciativa se consolidou como um dos principais espaços de difusão do cinema independente brasileiro. Este ano, o número de inscrições bateu recorde: foram 2.145 obras, um crescimento de 40% em relação a 2024. Desse universo, 19 filmes compõem o Panorama Brasil, 10 integram o Panorama Infantojuvenil e 27 produções representam o Espírito Santo no Panorama Estadual.

Cinema como identidade e memória

A Mostra chega ao público em um formato que vai além das exibições. Oficinas, debates e encontros com realizadores também fazem parte da programação, reforçando a proposta de estimular novos talentos e promover a troca entre profissionais do setor audiovisual.

Na abertura, entre 24 e 26 de setembro, o destaque será para o Panorama Nacional, que reúne produções de diferentes regiões do país. Entre elas, o longa capixaba O Deserto de Akin, de Bernard Lessa, que retrata a trajetória de um médico cubano do programa Mais Médicos em uma cidade fictícia do Espírito Santo.

Outro exemplo é o baiano Aprenda a Sonhar, de Vítor Rocha, que discute o impacto das cotas raciais na vida de jovens negros e indígenas. Pernambuco também estará representado com Filhas da Noite, obra que revisita memórias da cena artística local.

Já o Panorama Infantojuvenil traz obras como A História de Ayana, animação sobre uma jovem negra albina, e A Menina que Queria Voar, curta que mistura imaginação e realidade na periferia de Salvador.

O olhar capixaba em foco

A partir de 1º de outubro, o público terá acesso ao Panorama Estadual, composto por 27 produções capixabas, dez delas dirigidas por mulheres. O curta Sola, de Natalia Dornelas, reflete sobre relações afetivas a partir do ponto de vista de uma jovem negra.

Filme "Sola" Crédito: Ramon Zagotto

Já A Última Sala, de Gabriela Busato e Júlio Cesar, resgata a memória do antigo Cinerótico, no centro de Vitória. O documentário Manoel Loreno – Improviso e paixão, de Enzo Rodrigues, celebra a trajetória do cineasta autodidata de Mantenópolis, Manoelzinho, figura importante no cinema independente capixaba.

Entre as atividades paralelas, a mostra oferece oficinas de incubadora audiovisual, roteiro e criação de trilhas sonoras, abrindo espaço para a experimentação criativa de quem sonha em trabalhar com cinema.

Segundo o Sesc, os filmes selecionados receberam cerca de R$ 200 mil em licenciamento, reforçando o compromisso de dar visibilidade à produção nacional. Após a estreia em Vitória, as obras circularão em unidades do Sesc em todo o Brasil, ampliando o alcance da iniciativa.

“O recorde de inscrições comprova a riqueza do audiovisual brasileiro e a importância de criar espaços para que essas obras circulem”, afirma Veronica Tomsic, gerente interina de Cultura do Departamento Nacional do Sesc. Para Luiz Toniato, diretor regional do Sesc-ES, receber a estreia nacional é “um marco para o Espírito Santo, que reafirma o Sesc Glória como referência cultural no país”.

Programação

Panorama Nacional e Infantojuvenil: 24 a 26 de setembro – sessões às 13h, 15h, 17h e 19h

24 a 26 de setembro – sessões às 13h, 15h, 17h e 19h Panorama Estadual: 1º de outubro a 1º de novembro – quartas a sextas às 12h, 17h30 e 18h30; sábados às 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30

Não perca

8ª Mostra Sesc de Cinema (MSDC)

Local: Sesc Glória, Vitória

Sesc Glória, Vitória Data: 24 de setembro a 1º de novembro

24 de setembro a 1º de novembro Ingressos: Gratuitos, disponíveis no Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h)

Gratuitos, disponíveis no Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h) Informações: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773

