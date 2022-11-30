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Cinema

V Mostra Sesc de Cinema exibe 17 produções capixabas, a partir de quarta (30)

As sessões acontecerão até 15 de dezembro, de forma gratuita, no Sesc Glória, localizado no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 09:00

Cena do filme 'A Matéria Noturna'
Cena do filme 'A Matéria Noturna' Crédito: Divulgação
A partir desta quarta-feira (30), os amantes do cinema independente brasileiro poderão assistir 17 filmes capixabas selecionados para a V Mostra Sesc de Cinema (MSDC). Ficção, animação e documentário são alguns dos gêneros apresentados na seleção.
Entre as produções, constam "A Matéria Noturna", de Bernard Lessa, “Yubitsume”, de Raphael Araújo, “Kikazaru”, de Matheus Cabral de Oliveira e “Makumba”, de Emerson Evêncio, além de “Bestiário Invisível”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, que representou o Espírito Santo na mostra nacional de filmes.
As sessões acontecerão até o dia 15 de dezembro, na sala de cinema Marien Calixte, de forma gratuita, às 14h20 e às 18h20.

A MOSTRA

Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. A MSDC contribui para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados a realidade e a pluralidade cultural do país.

SERVIÇO

  • V MOSTRA SESC DE CINEMA
  • De 30 de novembro a 15 de dezembro
  • Local: Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Gratuito

PROGRAMAÇÃO

  • Panorama Espírito Santo | #01
  • “A Matéria Noturna” | Drama | 89 min.
  • Sessões: 30/11 e 10 e 15/12, às 18h20

  • Panorama Espírito Santo | #02
  • “Pluvial” | Documentário | 3 min.
  • “Artesania” | Documentário | 13 min.
  • “Griôs de Goiabeiras - Balança Que Eu Quero Ver - Cantadeiras de Roda” | Documentário | 19 min
  • “Griôs de Goiabeiras - Minha Terra Natal - Manguezal” | Documentário | 19 min.
  • “Bachianas”| Dança / Arte | 25 min.
  • Sessões: 01, 09 e 16/12, às 18h20 e 16/12, às 14h20

  • Panorama Espírito Santo | #03
  • “Bestiário Invisível” | Documentário/Experimental | 13 min.
  • “Chamada a Cobrar” | Ficção | 19 min.
  • “Nostalgia”| Animação | 1 min.
  • “Latasha”| Ficção/fantástico | 22 min.
  • “Two Girls with a Movie Camera (Slumber Party)” | Documentário | 7 min.
  • “Yubitsume”| Ficção | 6 min.
  • Sessões: 02, 08 e 17/12, às 18h20 e 09/12, às 14h20

  • Panorama Espírito Santo | # 04
  • “Makumba” | Dança / Arte | 24 min.
  • “O pássaro sem plumas” | Drama | 13 min.
  • “Kikazaru” | Doc/Experimental | 3 min.
  • “Ausência” | Documentário | 19 min.
  • “Quis” | Drama | 16 min.
  • Sessões: 02/12, às 14h20 e 07 e 14/12, às 18h20

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