V Mostra Sesc de Cinema exibe 17 produções capixabas, a partir de quarta (30)

Cena do filme 'A Matéria Noturna' Crédito: Divulgação

A partir desta quarta-feira (30), os amantes do cinema independente brasileiro poderão assistir 17 filmes capixabas selecionados para a V Mostra Sesc de Cinema (MSDC). Ficção, animação e documentário são alguns dos gêneros apresentados na seleção.

Entre as produções, constam "A Matéria Noturna", de Bernard Lessa, “Yubitsume”, de Raphael Araújo, “Kikazaru”, de Matheus Cabral de Oliveira e “Makumba”, de Emerson Evêncio, além de “Bestiário Invisível”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, que representou o Espírito Santo na mostra nacional de filmes.

As sessões acontecerão até o dia 15 de dezembro, na sala de cinema Marien Calixte, de forma gratuita, às 14h20 e às 18h20.

A MOSTRA

Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. A MSDC contribui para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados a realidade e a pluralidade cultural do país.

SERVIÇO

V MOSTRA SESC DE CINEMA

De 30 de novembro a 15 de dezembro

Local: Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória



Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Gratuito



PROGRAMAÇÃO