V Mostra Sesc de Cinema exibe 17 produções capixabas, a partir de quarta (30)

A partir desta quarta-feira (30), os amantes do cinema independente brasileiro poderão assistir 17 filmes capixabas selecionados para a V Mostra Sesc de Cinema (MSDC). Ficção, animação e documentário são alguns dos gêneros apresentados na seleção.
Entre as produções, constam "A Matéria Noturna", de Bernard Lessa, “Yubitsume”, de Raphael Araújo, “Kikazaru”, de Matheus Cabral de Oliveira e “Makumba”, de Emerson Evêncio, além de “Bestiário Invisível”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, que representou o Espírito Santo na mostra nacional de filmes.
As sessões acontecerão até o dia 15 de dezembro, na sala de cinema Marien Calixte, de forma gratuita, às 14h20 e às 18h20.
A MOSTRA
Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. A MSDC contribui para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados a realidade e a pluralidade cultural do país.
SERVIÇO
- V MOSTRA SESC DE CINEMA
- De 30 de novembro a 15 de dezembro
- Local: Sesc Glória, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Gratuito
PROGRAMAÇÃO
- Panorama Espírito Santo | #01
- “A Matéria Noturna” | Drama | 89 min.
- Sessões: 30/11 e 10 e 15/12, às 18h20
- Panorama Espírito Santo | #02
- “Pluvial” | Documentário | 3 min.
- “Artesania” | Documentário | 13 min.
- “Griôs de Goiabeiras - Balança Que Eu Quero Ver - Cantadeiras de Roda” | Documentário | 19 min
- “Griôs de Goiabeiras - Minha Terra Natal - Manguezal” | Documentário | 19 min.
- “Bachianas”| Dança / Arte | 25 min.
- Sessões: 01, 09 e 16/12, às 18h20 e 16/12, às 14h20
- Panorama Espírito Santo | #03
- “Bestiário Invisível” | Documentário/Experimental | 13 min.
- “Chamada a Cobrar” | Ficção | 19 min.
- “Nostalgia”| Animação | 1 min.
- “Latasha”| Ficção/fantástico | 22 min.
- “Two Girls with a Movie Camera (Slumber Party)” | Documentário | 7 min.
- “Yubitsume”| Ficção | 6 min.
- Sessões: 02, 08 e 17/12, às 18h20 e 09/12, às 14h20
- Panorama Espírito Santo | # 04
- “Makumba” | Dança / Arte | 24 min.
- “O pássaro sem plumas” | Drama | 13 min.
- “Kikazaru” | Doc/Experimental | 3 min.
- “Ausência” | Documentário | 19 min.
- “Quis” | Drama | 16 min.
- Sessões: 02/12, às 14h20 e 07 e 14/12, às 18h20