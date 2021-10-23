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Série

'Riverdale': novo trailer da sexta temporada traz Kiernan Shipka como Sabrina

Nas cenas inéditas, a bruxa aparece para ajudar Cheryl em um perigoso feitiço
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:09

Kiernan Shipka retorna no papel de Sabrina Spellman, no drama adolescente 'Riverdale'
Kiernan Shipka retorna no papel de Sabrina Spellman, no drama adolescente 'Riverdale' Crédito: Reprodução / Warner Bros.
A Warner Bros. divulgou nesta quarta-feira, 20, o novo trailer da sexta temporada de Riverdale. Pela primeira vez, a Bruxinha Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka, aparece na série.
Direto de O Mundo Sombrio de Sabrina (produção cancelada pela Netflix após a quarta temporada), Sabrina chega a Riverdale para ajudar Cheryl (Madelaine Petsch), a líder do culto às bruxas, em uma difícil missão.
"Cheryl estará performando um perigoso feitiço, um que pode significar a diferença entre a vida e a morte para um amado membro da família Blossom. Com sorte, ela está recebendo ajuda da bruxa favorita de todos, a icônica Sabrina Spellman", diz a sinopse do quarto episódio da temporada, intitulado The Witching Hour(s), em que Sabrina aparecerá.
O vídeo anuncia que a nova temporada, com estreia em 16 de novembro, terá 5 episódios especiais. Assista aqui.

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