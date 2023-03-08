Re/Member: nova adaptação da Netflix promete muito e não entrega nada

Quando uma produtora tem nas mãos uma adaptação de mangá, com um estúdio grande como a Warner vinculada ao projeto, com uma história sobrenatural envolvendo adolescentes, muito gore e fantasmas medonhos, é de se pensar que a Netflix tinha a faca e o queijo na mão, não é?

Mas e aí? O que deu errado com esse novo filme que chegou esse mês no streaming? É o que eu tento explicar no vídeo dessa semana.