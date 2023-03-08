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Re/Member: nova adaptação da Netflix promete muito e não entrega nada

No longa, seis estudantes estão presos em um loop temporal e precisam encontrar as partes do corpo de uma vítima desconhecida; veja a análise
Mike Sant'Anna

Mike Sant'Anna

Publicado em 08 de Março de 2023 às 08:00

Quando uma produtora tem nas mãos uma adaptação de mangá, com um estúdio grande como a Warner vinculada ao projeto, com uma história sobrenatural envolvendo adolescentes, muito gore e fantasmas medonhos, é de se pensar que a Netflix tinha a faca e o queijo na mão, não é?
Mas e aí? O que deu errado com esse novo filme que chegou esse mês no streaming? É o que eu tento explicar no vídeo dessa semana.
Na sinopse, seis estudantes presos em um loop temporal precisam encontrar as partes do corpo de uma vítima desconhecida para quebrar uma maldição e dar fim ao ciclo de horror que se apoderou de suas vidas.

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