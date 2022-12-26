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Cinema

'Pantera Negra 2': diretor revela como seria sequência com Chadwick Boseman

Roteiro foi adaptado após a morte do ator, em 2020; contém spoilers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 09:07

Pantera Negra Wakanda Forever
Pantera Negra: Wakanda Forever teria Chadwick como protagonista Crédito: Divulgação/Disney
Em entrevista ao The New York Times o diretor e roteirista da franquia Pantera Negra, Ryan Coogler, revelou como seria a história original do personagem T’Challa, caso Chadwick Boseman pudesse interpretar o super-herói. O ator morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon.
Segundo o diretor, Pantera Negra 2 já tinha uma trama que se diferenciava das outras produções da Marvel. O roteiro seria construído após os eventos de Vingadores: Guerra Infinita, onde o herói foi uma das bilhões de pessoas que desapareceram após o estalo de Thanos e são trazidas de volta pelos Vingadores cinco anos depois.
"Esse foi o desafio. Não era absolutamente nada parecido com o que fizemos. Seria uma história de pai e filho da perspectiva de um pai, porque o primeiro filme foi uma história de pai e filho da perspectiva dos filhos", contou.
A sequência original incluía Toussaint (Divine Love Konadu-Sun), filho de T’Challa e Nakia (Lupita Nyong’o), interagindo com o pai desde o começo. No entanto, na atual sequência, ele só aparece nos créditos finais.
"No roteiro, T’Challa era um pai que teve essa ausência forçada de cinco anos da vida de seu filho. A primeira cena seria uma sequência animada. Você ouve Nakia conversando com Toussaint. Ela diz: 'Diga-me o que você sabe sobre seu pai.' Você percebe que ele não sabe que seu pai era o Pantera Negra. Ele nunca o conheceu, e Nakia se casou novamente com um cara haitiano. Então, cortamos para a realidade e é a noite em que todos voltam do estalo. Você vê T'Challa conhecer o garoto pela primeira vez", revelou.
Ele contou também que a história teria um salto no tempo e abordaria o herói salvando o mundo enquanto construía uma relação com o filho.
"Então, avança três anos e ele está essencialmente [criando o menino com Nakia]. Tínhamos algumas cenas malucas lá para Chad. Nosso codinome para o filme era Summer Break [Férias de Verão, em tradução livre], e o filme era sobre um verão que o garoto passa com o pai. No aniversário de oito anos, eles fazem um ritual em que vão para o mato e vivem da terra. Mas algo acontece e T’Challa tem que salvar o mundo com seu filho no colo Esse era o filme", completou.

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