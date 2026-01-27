Streaming

Netflix firma acordo para exibir podcasts em vídeo e amplia catálogo em 2026

Versões em áudio seguem disponíveis em outras plataformas

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:30

A Netflix inicia o ano com um catálogo renovado Crédito: Imagem: FotoField | Shutterstock

A Netflix passará a disponibilizar neste ano podcasts em formato de vídeo em seu catálogo. Os conteúdos fazem parte da ampliação gradual desse tipo de programação no serviço de streaming como uma tentativa de ampliar a audiência.

Entre os títulos estarão "The Breakfast Club", "My Favorite Murder", "Dear Chelsea", "Murder With My Husband", "Last Podcast on the Left" e "Behind the Bastards", que passam a ser exibidas em formato audiovisual diretamente na plataforma.

Os conteúdos fazem parte da parceria firmada entre a Netflix e a iHeartMedia, que prevê a chegada de 14 podcasts em vídeo neste ano. Os podcasts disponibilizados abrangem diferentes temas, como humor e true crime

Mesmo com a exibição em vídeo na Netflix, os direitos de distribuição do áudio permanecem com os produtores. Dessa forma, os episódios continuam disponíveis em serviços tradicionais de podcasts. Os podcasts em vídeo passam a integrar a programação regular do serviço de streaming.

