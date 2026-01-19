Cultura

Netflix, Disney+ e Prime Video: filmes e séries que estreiam entre 19 e 25 de janeiro de 2026

Veja as novidades que chegam às plataformas de streaming ao longo desta semana

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:51

O calendário de lançamentos dos streamings segue aquecido no início de 2026, com produções que chegam cercadas de expectativa e outras que surpreendem pela proposta. A semana concentra estreias relevantes, incluindo histórias originais, continuações aguardadas e conteúdos pensados para públicos diversos.

De 19 a 25 de janeiro,Netflix, Disney+ e Prime Videoapresentam novos títulos que prometem dominar as conversas e ocupar o tempo livre. Veja o que entra em cartaz, planeje suas sessões e aproveite cada estreia sem perder nenhum destaque!

1. O Último Azul (20/01) – Netflix

“O Último Azul” apresenta um Brasil distópico em que idosos são forçados a deixar suas casas para colônias de aposentadoria Crédito: Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

A trama é ambientada em um futuro no Brasil no qual o governo instituiu uma política que obriga pessoas idosas a deixarem suas casas e serem enviadas para colônias de “aposentadoria”, sob o pretexto de garantir bem-estar e eficiência social. Nesse contexto, acompanhamos Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que se recusa a aceitar passivamente o destino imposto pelo Estado. Em uma jornada marcada por encontros inesperados e paisagens simbólicas, ela decide desafiar o sistema em busca de autonomia, dignidade e do direito de continuar vivendo segundo suas próprias escolhas.

Ao longo do caminho, cruza com personagens que também enfrentam os dilemas dessa sociedade distópica. Gabriel Mascaro assina a direção deste filme de ficção científica brasileiro. Além de Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, o elenco conta com Miriam Socarrás, Adanilo Reis, Rosa Malagueta, Clarissa Pinheiro e Isabela Catã.

2. Amores à Parte (21/01) – Prime Video

“Amores à Parte” mostra um homem recém-divorciado que experimenta relacionamento aberto após conselho de amigos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Carey (Kyle Marvin) vê sua vida virar de cabeça para baixo após sua mulher revelar que o traiu com outra pessoa e, logo em seguida, pedir o divórcio do casal. Sofrendo com as confissões inesperadas de sua esposa Ashley (Adria Arjona), ele vai atrás de seu casal de amigos Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino) em busca de consolo e conselhos.

Nada o prepara, porém, para mais uma novidade surpreendente: o casamento aparentemente saudável da dupla é aberto. Segundo Julie e Paul, esse é o segredo para o relacionamento feliz. Desesperado para viver novas experiências e se livrar da tristeza do fim do seu casamento, Carey decide arriscar e tenta aplicar a ideia em sua relação com Ashley. Quando, porém, as coisas começam a sair do controle, ele acaba ultrapassando os limites e causa um verdadeiro caos entre todos.

Michael Angelo Covino assina a direção e também escreve o roteiro ao lado de Kyle Marvin, seu parceiro criativo de longa data. Além de dirigir e roteirizar, Covino ainda protagoniza o longa, criando uma comédia que aborda de forma caótica os prós e contras de relações não monogâmicas.

3. The Beauty: Lindos de Morrer (21/01) – Disney+

“The Beauty: Lindos de Morrer” mostra agentes do FBI investigando mortes de supermodelos ligadas a uma doença misteriosa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

No universo glamouroso da alta moda, supermodelos internacionais começam a morrer de forma brutal e inexplicável. Enquanto o FBI envia os agentes Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) a Paris para investigar a onda de assassinatos, uma descoberta aterradora vem à tona: uma doença sexualmente transmissível, capaz de transformar pessoas comuns em versões fisicamente perfeitas, mas agora revelando efeitos colaterais tão sedutores quanto letais. Conforme a investigação avança, os agentes precisam desvendar a conexão entre a beleza perfeita e as mortes misteriosas.

Ryan Murphy e Matt Hodgson criaram esta série de suspense . Além de Evan Peters e Rebecca Hall, o elenco conta com Anthony Ramos como The Assassin, Jeremy Pope interpretando Jeremy e Ashton Kutcher dando vida a The Corporation.

4. O Roubo (21/01) – Prime Video

“O Roubo” transforma um dia comum em empresa de investimentos em um pesadelo com reféns e bilhões em jogo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Um dia comum na empresa de investimentos Lochmill Capital se transforma em pesadelo quando uma quadrilha armada invade o local e mantém os funcionários sob controle. Os amigos Zara (Sophie Turner) e Luke (Archie Madekwe) são forçados a colaborar enquanto bilhões em fundos de pensão estão em jogo.

Enquanto isso, o inspetor-chefe Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) assume a investigação, mas enfrenta sua própria instabilidade financeira após uma recaída no vício em jogos de azar. Aos poucos, o segredo por trás do assalto pode ser apenas a ponta de algo muito maior. Sotiris Nikias criou esta série de suspense britânica e Andrew Koji também participa da produção como Daniel Yoshida, completando o núcleo principal de personagens que se envolvem nesta trama de crime financeiro.

5. Patinando no Amor (22/01) – Netflix

“Patinando no Amor” mostra uma patinadora dividida entre legado familiar, novo parceiro e sentimentos pelo ex na pista de gelo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Adriana Russo (Nicole Volossetski) é uma patinadora artística que carrega o peso da tradição familiar no esporte. Ela precisa equilibrar o legado de sua família com seus dilemas pessoais enquanto treina com um novo parceiro, Brayden Elliot (Cale Ambrozic). Ao mesmo tempo, lida com sentimentos não resolvidos em relação ao seu ex-parceiro, Freddie O’C (Olly Atkins).

A dinâmica se complica quando uma relação romântica de fachada com Brayden é criada para atrair patrocinadores, gerando conflitos internos para a protagonista, que precisa escolher entre o coração e a carreira. Baseada no romance “Finding Her Edge”, de Jennifer Iacopelli, esta produção é uma parceria entre Netflix e Family Channel. Harmon Walsh interpreta Katya, Millie Davis vive Riley Monroe e Kimberly-Sue Murray dá vida a Michelle Russo.

6. Springsteen: Salve-me do Desconhecido (23/01) – Disney+

“Springsteen: Salve-me do Desconhecido” mostra Bruce Springsteen lutando entre estrelato e fantasmas pessoais ao gravar um disco icônico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

A trama segue o processo criativo do compositor Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) em torno da criação de seu sexto álbum de estúdio, o aclamado “Nebraska”, de 1982. Considerada uma das obras mais sinceras e pessoais do artista, o disco foi gravado em um gravador cassete de quatro faixas no quarto da casa de Springsteen em Nova Jersey. Durante a concepção e produção do álbum, o músico luta entre as pressões do sucesso e os fantasmas do seu passado.

Na época, o jovem cantor e compositor vivia o auge do estrelato global, tornando este disco um ponto de virada fundamental em sua carreira, considerado um dos álbuns mais crus e reflexivos do artista. Scott Cooper assina a direção desta cinebiografia musical. Por sua vez, Jeremy Strong interpreta Jon Landau, Paul Walter Hauser vive Mike Batlan e Stephen Graham dá vida a Douglas Springsteen, pai do músico.