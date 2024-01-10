Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Napoleão, com Joaquin Phoenix, chega ao streaming; saiba como assistir

Superprodução está disponível para o VOD. Segundo assessoria da Apple TV+, filme estará disponível na plataforma gratuitamente em breve
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 12:33

Napoleão está disponível para aleguel em VOD
Napoleão está disponível para aluguel em VOD Crédito: Sony Pictures
O filme Napoleão, do diretor Ridley Scott, ficou disponível no streaming na terça-feira, 9, após mais de um mês nos cinemas. Com Joaquin Phoenix no papel principal do imperador da França, a obra também pode ser alugada ou comprada.
Segundo a assessoria da Apple TV+, Napoleão estará disponível na plataforma gratuitamente, mas ainda não há uma previsão de quando isso deve ocorrer. O longa também está no Prime Video, Claro TV+, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox).
O filme de Scott resgata as origens de Napoleão e retrata a ascensão e queda do líder militar. A produção ainda remonta as batalhas épicas do conquistador e explora a mente estratégica de uma das figuras mais importantes da história.
Phoenix estrelou no papel com a atriz Vanessa Kirby, que vive a imperatriz Josephine, uma das mulheres do imperador francês. É a personagem dela, inclusive, que dá o tom da trama.

Veja Também

Globo exibe documentário "8/1 - A Democracia Resiste" após sucesso na TV paga

Globo de Ouro premia 'Oppenheimer' e esnoba 'Barbie'; veja lista

A Sociedade da Neve, na Netflix, acerta ao misturar fé e canibalismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Streaming Filmes Video on Demand Napoleão Joaquin Phoenix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados