Napoleão, com Joaquin Phoenix, chega ao streaming; saiba como assistir

Napoleão está disponível para aluguel em VOD Crédito: Sony Pictures

O filme Napoleão, do diretor Ridley Scott, ficou disponível no streaming na terça-feira, 9, após mais de um mês nos cinemas. Com Joaquin Phoenix no papel principal do imperador da França, a obra também pode ser alugada ou comprada.

Segundo a assessoria da Apple TV+, Napoleão estará disponível na plataforma gratuitamente, mas ainda não há uma previsão de quando isso deve ocorrer. O longa também está no Prime Video, Claro TV+, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox).

O filme de Scott resgata as origens de Napoleão e retrata a ascensão e queda do líder militar. A produção ainda remonta as batalhas épicas do conquistador e explora a mente estratégica de uma das figuras mais importantes da história.

He came from nothing. He conquered everything.



From acclaimed director Ridley Scott, @NapoleonMovie is exclusively in movie theaters this Thanksgiving. Watch the official trailer now. pic.twitter.com/9miukrDKmt — Sony (@Sony) July 10, 2023